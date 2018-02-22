Saakaşvili'ye 2021'e kadar Ukrayna'ya giriş yasağı

Ukrayna Devlet Sınır Servisi'nin, eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin 2021'ye kadar ülkeye girişini yasakladığı bildirildi.

İnterfaks-Ukrayna ajansına göre, Saakaşvili'nin avukatı Ruslan Çernolutskiy, yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Sınır Servisi'nin müvekkilinin ülkeye girişine 2021'e kadar yasak koyduğunu aktardı.

Çernolutskiy, kararın yasal olmadığını ve buna itiraz edeceklerini ifade etti.

Ukrayna vatandaşlığından çıkarılan Saakaşvili'nin Ukrayna Göçmen Servisine iltica başvurusu reddedilmişti. Kararı mahkemeye götüren Saakaşvili'nin itirazı yerinde bulunmamış, düzenlenen bir operasyonla Saakaşvili Polonya'ya sınır dışı edilmişti.

Saakaşvili, eşinin Hollanda vatandaşı olması nedeniyle Amsterdam'a yerleşmişti.