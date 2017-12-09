Eski Gürcistan lideri Saakaşvili açlık nöbetine başladı

Ukrayna'da gözaltına alınan eski Gürcistan Devlet Başkanı ve Odessa Valisi Mihail Saakaşvili açlık grevine başladı. Saakaşvili'nin avukatı Ruslan Çernolutskiy, gazetecilere yaptığı açıklamada, müvekkilinin başkent Kiev'de gözaltında tutulduğu nezarethanede açlık grevi başlattığını duyurdu.

Mahkemenin 60 gün tutukluluk süresi vermesi halinde Saakaşvili'nin açlık grevini sürdüreceğini kaydeden avukat, nezarethanedeki eski Gürcistan liderinin sağlık durumunun iyi olmadığını ifade etti. Müvekkiliyle ilgili yürütülen sürecin siyasi olduğunu savunan Çernolutskiy, Saakaşvili'nin yazdığı "İktidar beni yalan suçlamalarla gözaltına aldı. Bu suretle sizi korkutmak istiyorlar" notunu da basına dağıttı.

Öte yandan, Saakaşvili taraflarından oluşan bir grup, nezarethane önünde toplanarak beklemeye başladı. Güvenlik güçleri ile bu kişiler arasında zaman zaman arbede yaşandı.

Mihail Saakaşvili, gece yarısı güvenlik güçlerinin yaptığı operasyon ile gözaltına alınarak nezarete konmuştu.