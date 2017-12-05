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Dünya

Saakaşvili'nin evine operasyon: Çatıya çıkıp "İntihar ederim" dedi, gözaltına alındı

Sonat Kerem / Kiev, 5 Aralık (DHA) - Ukrayna’da bir süredir iktidar karşıtı gösterileri organize eden eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili’nin Kiev’de kaldığı eve operasyon düzenlendi

05 Aralık 2017 18:13

Sonat Kerem / Kiev, 5 Aralık (DHA) - Ukrayna’da bir süredir iktidar karşıtı gösterileri organize eden eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili’nin Kiev’de kaldığı eve operasyon düzenlendi. Çatıya çıkarak, müdahale edilmesi halinde intihar edeceğini söyleyen Gürcü siyasetçi, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. 
Ukrayna ajanslarının bildirdiğine göre, bu sabah saatlerinde Saakaşvili’nin Kiev’de kaldığı eve polis baskın düzenledi. Arama yapıldığı sırada çatıya çıkan Saakaşvili, kendine müdahale edilmesi halinde çatıdan atlayacağını söyledi. 
Daha sonra gözaltına alınan Saakaşvili’yi savunmak için toplanan kalabalık ile polis arasında arbede yaşandı. 
Eski Odessa Valisi Mihail Saakaşvili’nin bu senenin sonuna kadar Ukrayna’dan sınır dışı edilmesinin planlandığını öne sürülmüştü. 
Saakaşvili’nin ülkeden sınır dışı edilişinin özel bir operasyon olarak ele alındığı, muhalif liderin Gürcistan’a değil, üçüncü bir ülkeye, muhtemelen Polonya’ya gönderileceği iddia edilmişti. Saakaşvili’nin ülkeden sınır dışı edileceği operasyonda farklı birimlerden güvenlik güçlerinin yer alacağı da iddialar arasındaydı.
Saakaşvili’nin sınır dışı edilme gerekçesi olarak ise, ülkede yasal kalış süresini geçirerek, “göçmen yasasını ihlal etmesinin” gösterileceği aktarılmıştı. 

Görüntü dökümü: 

TV Kaydı
- Saakaşvili\'ni çatıdaki görüntüleri 
- Saakaşvili\'in gözaltına alınması ve çıkan arbede

 

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