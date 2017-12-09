Saakaşvili süresiz açlık grevine başladı

Deniz Berktay / Kiev, 9 Aralık (DHA) - Ukrayna polisi tarafından dün akşam saatlerinde gözaltına alınan Gürcistan eski cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, cezaevinde süresiz açlık grevine başladı.

Saakaşvili’nin avukatı Ruslan Çernolutskiy, yaptığı açıklamada, Saakaşvili’nin süresiz açlık grevine başladığını ve kendisine zorla yemek yedirme girişimlerine karşı direneceğini söyledi. Avukat, Saakaşvili’nin kendisine karşı yapılan suçlamaları reddettiğini açıkladı. Ayrıca Çernolutskiy, Saakaşvili’ye göre kendisinin gözaltına alınmasının Ukrayna yönetiminin halka baskı yapma girişimi sebebiyle kaynaklandığını belirtti.