Saakaşvili: İlk şartımız, Cumhurbaşkanının istifası

Deniz Berktay / Kiev, 4 Şubat (DHA) - Gürcistan eski Cumhurbaşkanı ve Ukrayna’da Yeni Güçler Hareketi adlı muhalif partinin lideri Mihail Saakaşvili’nin Kiev’de düzenlediği protesto gösterisine binlerce kişi katılırken, gösteride “cumhurbaşkanı istifa” sloganları atıldı.

Mihail Saakaşvili’nin Aralık ayında düzenlediği gösteride bazı provokatif olayların yaşanması nedeniyle Saakaşvili, ikinci bir bildirime kadar protesto gösterilerinde bulunmayacaklarını açıklamıştı. Uzun bir aradan sonra bugün düzenlenen gösteriler, ilk protesto gösterileri olurken, önümüzdeki haftalarda gösterilerin her pazar günü tekrar edeceği bildirildi.

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de şehir merkezinde düzenlenen yürüyüş ve mitinge binlerce kişi katıldı. Mitingde Stepan Hmara gibi, Ukrayna milliyetçiliğinin önde gelen aydınları da konuşmalar yaparak, Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko’nun ülkeyi felakete sürüklediğini öne sürdüler. Yapılan konuşmalarda temel talebin artık doğrudan doğruya Cumhurbaşkanı Poroşenko’nun istifası olduğu, Poroşenko’nun 2019’da düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimleriyle gitmesini beklemenin gerçekçi olmadığı, Poroşenko’nun seçimlerle iktidarı terk etmemek için her türlü hileye başvuracağı, şimdiden Merkez Seçim Komisyonu’nun denetimini ele geçirdiği ve kendisine bağlı para militer birlikler kurarak halkın gözünü korkutmaya çalıştığı iddia edildi. Bu nedenle konuşmacılar, öncelikli şartın Poroşenko’nun istifası veya parlamento tarafından görevden alınması olduğunu ifade ederek, bu amaçla Poroşenko’nun görevden alınması yönünde oy kullanmasını istedikleri milletvekillerini teker teker ziyaret edeceklerini belirttiler.

Mitingde konuşma yapan Mihail Saakaşvili, Ocak ayında Ukrayna’nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçılarla yapılan çatışmalarda hayatını kaybeden Ukraynalı askerlerin adlarını teker teker okuduktan sonra, bu askerler ölürken Cumhurbaşkanı Poroşenko’nun yılbaşı tatilini Maldiv Adaları’nda geçirdiğini dile getirdi. Saakaşvili, Poroşenko’nun iktidardan uzaklaşması ve kendisinin başbakan olması halinde Gürcistan’da gerçekleştirdiği reformları Ukrayna’da kısa sürede gerçekleştireceğini ve çalışanların ve emeklilerin refah düzeyini yükselteceğini dile getirdi. Mihail Sakaaşvili, kurmayı planladığı hükümette kimlerin yer alacağını da gelecek haftaki mitingde açıklayacağını söyledi. (Fotoğraflı)

Görüntü dökümü:

Saakaşvili’nin miting konuşması

Mitingde yürüyen halk