Saakaşvili: Ben savcıya gitmem, savcı buraya gelsin

Deniz Berktay, Kiev, 6 Aralık, (DHA)- Ukrayna güvenlik güçleri tarafından dün gözaltına alınan, fakat bindiği polis aracına protestocuların baskın yapması sonucunda polisin elinden alınan Gürcistan eski cumhurbaşkanı ve Ukrayna muhalefet liderlerinden Mihail Saakaşvili, kendisinin Ukrayna Başsavcılığı’an ifade vermeye hazır olduğunu, fakat bunun için kendisinin onların ayağına gitmeyeceğini söyledi. Saakaşvili, ancak savcının protestocuların çadır kurdukları kampa gelmesi halinde ifade vereceğini dile getirdi.

Bu sabaha karşı Ukrayna güvenlik güçlerinin baskınıyla gözaltına alınmaya çalışılan Saakaşvili, polisin uzaklaşmasının ardından Ukrayna Parlamentosu’nun yanıbaşında protestocuların kamp kurduğu noktada yaptığı açıklamada, “ben Ukrayna Başsavcısı’nı tanımıyorum. O, sahte bir savcıdır. Cahilin tekidir. Ben onun ayağına gitmem. O, dört yıl önce yapılan devrime ihanet etmiştir”, diye konuştu. Saakaşvili, diğer taraftan, bir başsavcılık yetkilisinin kampa gelmesi halinde ifade vereceğini idle getirdi. Mihail Saakaşvili ayrıca, Ukraynalılar’ı, bu akşam yerel saatle 18.00’da yapılacak olan protesto gösterisine katılmaya çağırdı.

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Protesto gösterilerindne görüntüler

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