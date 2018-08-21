Saadettin Tantan: AKP iktidarının ABD'ye karşı duruşuna aldanmamak lazım

Yurt Partisi Genel Başkanı Sadettin Tantan, AKP iktidarının ABD ile ilişkiler konusunda ve ekonominin geldiği noktada yaşananlardan sürekli şikâyet etmesine rağmen önlem almaktan uzak olduğunu söyledi. Tantan, "AKP iktidarının ABD'ye karşı duruşlarına aldanmamak lazım. İktidarın Yahudi lobileriyle yakınlığı da dikkate alındığında İsrail'in dediğinin olduğunu görürüz" dedi.

ABD ile gerilim ortamında olduğu kamuoyuna söylemesine rağmen bir gerilim ortamının olmadığının birçok işaretinin olduğunu kaydeden Sadettin Tantan, ABD'nin Türkiye'yi kullanarak Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgeyi kendine tabi kılmak istediğini bildirdi. Türkiye'nin kullanılan bir aktör durumuna düşürüldüğünü belirten Tantan şunları kaydetti:

"Nasıl Fethullah Gülen kullanılarak Türkiye'nin dönüşüm ve değişimini sağlamak istedilerse bütün kurumların için boşaltıp kendine tabi kılmak istedilerse, ABD yine Türkiye üzerinden bölge ve havzadaki ülkeleri disiplin ve etkisi altına almak istiyor."

Türkiye'nin krediyi Yahudi bankalarından alacağını belli olduğunu belirten Tantan, bu olduğunda daha da bağımlı hale geleceğimizi belirtti. "Türkiye bağımlı bir ülke iktisaden ve siyasi anlamda" diyen Tantan, "Bu bağımlılık daha da artacaktır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi de insanları daha da köleleştirip tutsak alıyor. Rahip Brunson olayına da dikkatle bakmak lazım. Burada Türkiye'de sermayenin el değiştirmesi söz konusu" diye konuştu.

Türkiye'de krizin yaklaştığı bilinmesine rağmen önleyici tedbirlerin alt yapı anlamında alınmadığını kaydeden Tantan, şunları vurguladı:

"Nasıl ki 15 Temmuz darbe girişimi olacağı biliniyordu, herkes tarafından iktidar sahiplerine söylenmesine rağmen önleyici tedbir alınmaması gibi, kriz de uzun süredir devam ediyordu, önlenebilirdi, önleyici tedbir alınmadı. Sermayenin el değiştirmesi bu yolla devreye sokuldu. TSK, kolluk güçleri, kurumların içini Fethullah Gülen'i kullanarak boşalttılar. Kendi kurumsal alt yapısını oluşturmaya çalışıyor. Siyaseten de kendi gücünü geliştiriyor, muhalefet kendisine tabi olmuş durumda. Ancak havza ve bölge eksenli aynı zamanda Türkiye'yi ilgilendiren dönüşümde Türk kimliğinin ortadan kaldırılmasına Türk milleti izin vermeyecektir."

Sadettin Tantan, PKK ile mücadele edildiğinin söylendiğini, bu terör örgütünün yurt içinde ve dışında büyük mal varlığı olduğunun ifade edildiğini ancak el konulmak üzere bir şey yapılmadığını da ifade etti. ABD'nin PKK'ya yaptığı silah yardımı üzerinden eleştirildiğini söyleyen Tantan, şöyle dedi:

"İktidar mal varlığına el koysun, silahlara el koysun, uluslararası sözleşmeler yetki veriyor. Bu konuda uzman hakim, savcı ile yurt dışında mücadele edebilirsin. Zihinsel anlamda halkını yok eden bilgi savaşlarına karşı engelleyici alt yapı da oluşturulmuyor. O zaman samimi değil iktidar. Yabancı lobilere dünyanın parasını vererek bir şey başarılamaz. Mücadele hukuk zemininde bilgi savaşlarıyla kazanılır."