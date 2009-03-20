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Politika

Saadet’ten meyhane turu!

Saadet Partisi (SP) Keşan ilçe teşkilatı, başkan adaylarına destek istemek için ilçedeki meyhaneleri dolaştı

20 Mart 2009 02:00

Saadet Partisi (SP) de Keşan ilçe teşkilatı, Keşan Belediye Başkan adayı Ayhan Özkan ile Belediye Meclisi adaylarına destek istemek için önceki akşam ilçedeki meyhaneleri dolaştı

Meyhanedeki vatandaşlarla sohbet eden SP Keşan Belediye Meclisi 1. Sıra Adayı Mustafa Kabakçılı, “Önyargıları kırmaya çalışıyoruz. Saadet Partisi’nin kesinlikle insanların özgürlüklerini kısıtlama gibi bir planı, projesi yoktur” dedi. Meyhanedeki müşteriler de SP’lilere “Allah yollarını açık etsin. Keşan için hayırlısı olsun” diye yanıt verdi. (DHA)

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