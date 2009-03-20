Saadet’ten meyhane turu!

Saadet Partisi (SP) de Keşan ilçe teşkilatı, Keşan Belediye Başkan adayı Ayhan Özkan ile Belediye Meclisi adaylarına destek istemek için önceki akşam ilçedeki meyhaneleri dolaştı



Meyhanedeki vatandaşlarla sohbet eden SP Keşan Belediye Meclisi 1. Sıra Adayı Mustafa Kabakçılı, “Önyargıları kırmaya çalışıyoruz. Saadet Partisi’nin kesinlikle insanların özgürlüklerini kısıtlama gibi bir planı, projesi yoktur” dedi. Meyhanedeki müşteriler de SP’lilere “Allah yollarını açık etsin. Keşan için hayırlısı olsun” diye yanıt verdi. (DHA)

