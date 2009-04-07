Saadet'ten AKP'li üyeye türban uyarısı

Düzce'nin Cumayeri İlçesi'nde, Saadet Partili Belediye Başkanı Yakup Keleş, ilk belediye meclisi toplantısı öncesinde AKP'li Belediye Meclisi üyesi Türkan Yağmur'u, türbanıyla toplantılarına katılamayacağı yönünde yazıyla uyardı ancak meclis üyesi türbanını çıkarmadı.



Yerel seçimleri kazanan SP'li Cumayeri Belediye Başkanı Yakup Keleş, AKP'li Mustafa Koloğlu'ndan koltuğu teslim aldı. Bugün (7 Nisan 2009) yapılan ilk belediye meclisi toplantısı öncesinde Yakup Keleş, tek kadın belediye meclis üyesi olan AKP'li Türkan Yağmur'u, türbanıyla toplantılara katılamayacağı yönünde yazıyla uyardı. Türkan Yağmur, geçen dönem de meclis üyesi olduğunu ve böyle bir sorunla karşılaşmadığını belirterek, türbanını çıkarmadı.



Yakup Keleş, iç tüzük gereği uyarıda bulunduğunu belirterek, "Bunu bir sorun olarak algılamamak lazım. O da geçmiş dönemde böyle bir sorun olmadığını söyledi. Ben yasa gereği tebliğ etmek zorundaydım" dedi.



Meclis üyesi Türkan Yağmur ise, "Şu an için bir sorun yok. Türbanımla toplantılara girebiliyorum" diye konuştu.

