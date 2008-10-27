Saadet'te Kurtulmuş dönemi

Milli Görüş hareketinin son halkası Saadet Partisi’nde (SP) yeni dönem başladı. Parti içindeki gençlerin ısrarıyla genel başkanlığa Recai Kutan’ın yerine Numan Kurtulmuş seçildi. SP’nin 3. Büyük Kongresi, Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda yapıldı. Milli Görüş’ün “Recai abisi” Kutan’ın genel başkanlığa veda ederken, Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, tek aday olarak girdiği kongrede SP’nin yeni lideri oldu. Böylece 40 yıllık Milli Görüş hareketinde yenilikçi kanat, ak saçlıların inadını kırmış oldu. Necmettin Erbakan, son dakikada kongreye katılma kararı aldı. Eski ve yeni liderleri yanına alarak kongrede konuşan Necmettin Erbakan AKP hükümeti ve Başbakan Erdoğan’a yüklendi. Erbakan, “Milli Görüş gömleğini çıkarttı, IMF’ye teslim oldu” dedi.SP’nin çiçeği burnunda lideri Numan Kurtulmuş, kongre konuşmasında AKP’ye yüklendi, kapısının herkese açık olduğunu söyledi. Kurtulmuş, özetle şöyle dedi:SP’nin bu kongresi Milli Görüşü, siyasetin cazibe merkezi haline getirecek, sadece falanca ya da filanca partiye alternatif değil, Türkiye’deki ve dünyadaki statükoya karşı küresel bir alternatifin merkezi haline dönüştürecektir. SP bir konjonktür partisi değildir. Biz gelip geçici şartların, pragmatik dengelerin ve reel-politik gereklerin partisi değiliz. Bir büyük siyasigeleneğin temsilcisiyiz.Şu anda politik arenada etkin olarak yer alan bütün partiler iktidarıyla, muhalefetiyle yetersizdir. Kendisinden büyük ümitlerle oyunu bozması, oyun bozanlık etmesi beklenen AKP hükümeti de kısasüre içinde oyunun dişlilerinden biri haline gelivermiştir. Hakların ve özgürlüklerin önündeki engelleri kaldıracakları vaadiyle iktidara gelenler bu istekleri karşılayabildiler mi? Hayır, o eski bildik oyunun oyuncuları bile değil, figüranları haline dönüşüverdiler.Tam bir mirasyedi mantığıyla en stratejik varlıklarını, doğal tekelleri, karlılık ve verimliliği en yüksek şirketleri yabancılara, inşa maliyetinin çok altında sattılar. Niçin, dışarıdan döviz getirip bununla cari açığı ve bütçe açığını kapatmak için. Peki ülkemizde cari açık halen devam ediyor mu? Hem de artarak, bu yıl 50 milyar doları aşması bekleniyor. O zaman soruyoruz, şimdi neyi satarak bu açığı finanse edeceksiniz, satacak neyiniz kaldı?Türkiye’de ne zaman ’terör bitti’ denildiyse terör o gün yeniden hortlamıştır. Hükümetin yürüttüğü politikalarla da bu sorunun çözülmeyeceği artık aşikardır.Şimdi vira bismillah deme zamanıdır. Zulmü, yoksulluğu, yolsuzluğu sona erdirmek için evet mi? Evetleriniz evetimdir, sözünüz sözümdür. Bu evetlere bizimle evet diyen, bu sözlere “ben de varım” diyen her insana kapımız açıktır. İster AKP’li, ister CHP’li, ister MHP’li, ister DTP’li olsun, milletimizin özgürlük adalet ve refahı için evet diyen, söz veren herkese sesleniyoruz, herkesi davet ediyoruz.Bu arada, Erbakan’ın veliahtı olarak nitelenen Fatih Erbakan, parti yönetimine girdi. GİK üyeliğine Erbakan’ın kızı Elif Erbakan Altınöz de seçildi. GİK üyeleri arasında Erbakan’ın dünürünün oğlu olan Orhan Altınöz, Erbakan’ın Özel Kalem Müdürü Mehmet Karaman ve Oğuzhan Asiltürk’ün yeğeni Celal Asiltürk de yer aldı. Erbakan’ın damadı Mehmet Altınöz Yüksek Disiplin Kurulu üyesi oldu.