Saadet'te Hizbullah krizi

İran'a kimin davetlisi olarak gittiğini gizleyen Erbakan'ı ülkenin Hizbullah partisinin çağırdığı ortaya çıktı. Saadet Partisi hemen bir açıklama yaparak, 'Hocamızın kendi şahsi gezisidir' dedi





Akşam gazetesinden Ali Ekber Ertürk ün haberine göre; RTÜRK Siyaset yasağı kaldırılan ve Saadet Partisi'nde (SP) Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı'na getirileceği konuşulan eski Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan ile partisi arasında 'Hizbullah çatlağı' patlak verdi. İran'a 10 günlük sürpriz bir ziyarette bulunan Erbakan'ın, İran'ın Hizbullah Partisi ile işbirliği yaptığı ortaya çıktı.



İran dönüşünde basın toplantısı düzenleyen Erbakan, Hizbullah'ın adını anmadan, 'Ayetullah Harrazi'nin genel başkanlığını yaptığı parti ile toplantılar yaptık. Yeni bir dünya düzeninin kurulması için ortak örgütler oluşturulacak. Ortak çalışmaları Türkiye'de Saadet Partisi, İran'da Harrazi'nin partisi yürütecek' demişti. Erbakan'ın sözünü ettiği Harrazi'nin, İran Hizbullah Partisi'nin lideri Ayetullah Seyyid Muhammed Bager Harrazi olduğu anlaşıldı.



Erbakan Hoca'nın, SP adına İran Hizbullahı ile işbirliği yapması, partide ciddi bir krize neden oldu. Erbakan'ın Hizbullah'la yaptığı anlaşmayı üstlenmeyen SP yönetimi, partinin böyle bir kararının bulunmadığını bildirdi ve Erbakan'ın SP adına yaptığı açıklamaları reddetti.



Alçelik: Hocamızın kendi şahsi gezisidir



Akşam’ın sorularını yanıtlayan SP Genel Sekreteri Turhan Alçelik, Erbakan'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin eski bir başbakanı olarak İran'a gittiğini belirterek şunları söyledi:

“Bu gezinin SP ile en küçük bir bağlantısı ve alakası yok. Hocamızın kendi şahsi gezisidir. Partimizin kurumsal kimliği ile bağlantılı bir ziyaret değildir. Erbakan Hocamız, bir eski başbakan olarak kendi adına İran'a gitmiştir. İran'daki parti ile yapılan görüşmeler ve anılan işbirliğinin de SP ile bir bağlantısı yoktur. Partimizin bu konuda aldığı bir karar, attığı bir adım veya bir düşünce de bulunmamaktadır. Zaten Anayasamıza ve Siyasi Partiler Kanunu'na göre yabancı bir ülkedeki siyasi parti ile kurumsal işbirliğine gidilmesi de mümkün değildir.”



‘Karamollaoğlu Hocamıza tercümanlık yaptı’



Alçelik, İran gezisine Erbakan ile birlikte katılan SP Genel Başkan Yardımcısı Temel Karamollaoğlu için de, “Sayın Karamollaoğlu bu geziye Hocamızın tercümanı olarak katılmıştır. Partimizi temsilen yer almamıştır” diye konuştu.



Harrazi, Türkiye'yi tehdit etmişti



İran Hizbullahı'nın lideri Harrazi, 18 Nisan 2006'da yaptığı bir açıklamada ABD'nin İran'a saldırması durumunda, dünyadaki tüm ABD hedeflerine intihar saldırıları düzenleyeceklerini söylemişti. Tehditlerini Türkiye'ye yönelik olarak da sürdüren Harrazi, 'Eğer ABD, Türkiye'deki üsleri kullanır, Türkiye'den yardım alırsa, hiç şüpheniz olmasın ki size de saldırırız. Bize saldırana kim destek verirse versin, karşılıksız bırakmayacağız. Öyle bir karşılık vereceğiz ki, El Kaide'nin eylemleri yanında hiç kalacak' demişti. Harrazi, Türkiye'deki yasadışı Hizbullah'la bir bağlantıları olmadığını da belirtmişti.

