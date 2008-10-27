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Politika

Saadet'te aile saadeti

Saadet Partisi, genel başkanla birlikte parti yönetimini de yeniledi. Erbakan, oğlunu, kızını, damadını, dünürünün oğlunu ve özel kalem müdürünü parti yönetimin

27 Ekim 2008 02:00

Saadet Partisi (SP), pazar günü yapılan 3. Olağan Kongre'de hem genel başkanını yeniledi, hem de parti yönetimini. Partinin yeni yönetiminde Necmettin Erbakan'ın oğlu, kızı ve yakınları da yer aldı.
Kongrede, daha önce açıkladığı gibi Recai Kutan, genel başkanlığa yeniden aday olmadı. Onun yerine, SP Genel İdare Kurulu'nda (GİK) alınan karar gereği, tek aday olarak Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ve hazırlanan tek liste seçime girdi. Kurtulmuş SP'nin yeni genel başkanı olurken, Erbakan yine partiden elini çekmedi. Partide ipleri elinde tutmayı sürdüren Erbakan, pek çok yakınını SP yönetimine soktu. 

Erbakan’ın veliahtı olarak nitelenen Fatih Erbakan, parti yönetimine girdi. GİK üyeliğine Erbakan’ın kızı Elif Erbakan Altınöz de seçildi. GİK üyeleri arasında Erbakan’ın dünürünün oğlu olan Orhan Altınöz, Erbakan’ın Özel Kalem Müdürü Mehmet Karaman ve Oğuzhan Asiltürk’ün yeğeni Celal Asiltürk de yer aldı. Erbakan’ın damadı Mehmet Altınöz Yüksek Disiplin Kurulu üyesi oldu. 

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