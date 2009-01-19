Saadet’in ‘kadın aday’ açılımı

SP, Konya Altınekin Belediye Başkan adayı olarak başı açık Semra Şahin’i aday gösterdi.





SP Genel Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ’Saadet Türkiye Buluşmaları’ çerçevesinde gittiği Konya’da partisinin belediye başkan adaylarının tanıtım programına katıldı. Konya Dedeman Otel’de gerçekleştirilen belediye başkan adayı tanıtım toplantısında Büyükşehir Belediye Başkan Adayı’nın Mustafa Özkafa olduğu açıklandı. Merkez Selçuklu, Karatay ve Meram ilçelerinin dışında belediye başkan adayları da belli olurken, bu üç ilçe adaylarının önümüzdeki günlerde belli olacağı belirtildi. SP, Altınekin Belediye Başkan Adayı olarak Semra Şahin’i gösterdi. Şahin’in, Konya’dan SP’nin gösterdiği başı açık olan ilk belediye başkan adayı olduğu öğrenildi.



Konuşmasının bir bölümü CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’a ayıran SP Genel Başkanı Kurtulmuş, Baykal’ın türbanlı kadınlara rozet takmasını eleştirdi. Kurtulmuş, “Sayın Baykal şimdi çarşaflı, başörtülü bayanlara rozet takıyorsun da niye oy oranı yüzde 26’lara düşen AKP’yi başörtüsü üzerinden siyaset yaparak yüzde 46’lara getirdin. İnsanları ayırıp üzerinden siyaset yapılmaz. Çatışma siyaseti bu millete yapılacak en büyük kötülüktür. Eğer Baykal bu rozetleri takarken samimi ise üniversiteye giden genç kızlarımızın yaşadığı başörtüsü sorununu da ortadan kaldırarak, kamudaki türban serbestliği için ilk adımı atmalıdır” diye konuştu.



Harem-Selamlık toplantı



Kadın ve erkeklerin ayrı bölümlere oturduğu tanıtım toplantısında, başı açık olan Semra Şahin’in adaylar açıklanırken sürekli Genel Başkanı Numan Kurtulmuş’un yanında durması dikkat çekti. Toplantıda parti bayraklarının yanısıra Filistin bayrakları da açıldı. Partililer, ’Mücahit Erbakan’, ’Konya Ovası mücahitler yuvası’, ’Hamasa selam direnişe devam’, ’Dişe diş, kana kan, intikam intikam’ şeklinde sloganlar attı.