Saadet zinciri Titan hortladı!

90’lı yıllarda binlerce aileyi mağdur eden Titan Saadet Zinciri benzeri piramit dolandırıcılık bu kez Rusya’da aynı sistemle 1.5 milyar dolar batıran Rus Sergey Mavrodi’nin adıyla Türkiye’de yeniden ortaya çıktı.

Sergey Mavrodi matematik olimpiyatlarında ülkesine derece getiren zeki bir Rus genciydi. 1990’ların başında yatırımcılara matematiksel kazanç vaadiyle MMM isimli bir şirket kurdu. O dönemde henüz çok duyulmamış olan piramit saadet zincirini dünyada ilk uygulayan kişi oldu. 15 milyon Rus TV reklamlarıyla desteklenen bu şirkete para yatırdı. 1994’te şirket halka açıldı. Hisseleri tavan yaptı. Mavrodi’nin şirketine her gün 15 milyon dolar akıyordu. Hatta Mavrodi bir halk kahramanı olarak milletvekili seçildi.

Kod adı ‘Finansal yardım ağı’

Ancak her piramit zincirde olduğu gibi yeni üye katılımları düşünce eski katılımcılara ödemeler de durdu. Hisseler tepetaklak oldu. 1997’de MMM 1.5 milyar dolar batıkla iflas bayrağı çekti. Mavrodi’nin dokunulmazlığı kaldırıldı. Rus matematikçi yurt dışına kaçtı ama 2003’te yakalandı. 4.5 yıl hapis cezası verildi. 2007’de hapisten meteliksiz bir adam olarak çıktı.

2011’de Mavrodi bu kez internetin gücünü kullanmak için aynı sistemi ‘Finansal yardım ağı’ adı altında bir kez daha devreye soktu. Bu kez para alışverişlerini de yasallığı halen tartışılan Bitcoin sanal paralarıyla yapmaya başladı. Rusya hemen harekete geçip bu sistemi de durdurdu. Ancak Rusya’dan ayrılıp bilinmeyen bir yerde yaşamını sürdüren Mavrodi, bu kez sistemi dünyaya yaymaya karar verdi. Hindistan, Endonezya, Malezya, Hong Kong, Bangladeş, Filipinler, Tayland ve Peru gibi ülkelerde MMM zincirleri internet üzerinden para toplamaya başladı. Hepsinde aradan belirli süre geçince otoriteler bu dolandırıcılık sistemine karşı harekete geçti. Son olarak 2015’te kurulan MMM Güney Afrika için G.Afrika hükümeti vatandaşlarını, ‘Bu sisteme kanmayın’ diye uyardı. Mavrodi kendine yeni bir hedef ülke seçmeliydi. Bu da Türkiye oldu.

G.Afrika’da %30 burada %100

Vatan'dan Uğur Koçbaş'ın haberine göre, Türkiye’den önce faaliyete geçen Güney Afrika MMM, günde yüzde 1, ayda yüzde 30 kazanç vaadiyle para topluyordu. 6 ay önce kurulan MMM Türkiye’de ise getiri sözü arttı. MMM Türkiye, ayda yüzde 100 kazanç vaad ediyor.

Parasızlıktan hapis yattı

Mavrodi son olarak Rusya’da 33 dolarlık cezayı ödeyecek parası olmadığı için 5 gün hapis yattı. Şimdi Çin’de saklandığı düşünülüyor. YouTube videolarıyla üyelere sesleniyor.

Sahtekarlığın ‘felsefi’ boyutu

MMM’ciler üye artışı sağlamak için ‘Mavrodi Evrensel Hareketi’ adı altında bir oluşum kurdu. Dünyadaki finansal sistemin adil olmadığını, insanlığın bankacılık sistemi yerine MMM’i tercih etmesi gerektiğini anlatan ‘MMM İdeolojisi’nde şu ifadeler yer alıyor: MMM Evrensel Yardımlaşma Derneği, Dünya Halk Bankası, Finansal Sosyal Ağı, yardımlaşma sandığıdır. Dünya çapında finansal köleliğe karşı ayaklanmış milyonlarca insanın kendiliğinden gönüllü ağ oluşturması nemlidir. Bankerlerin sizin paranızla yeni bir limuzin ya da ev almalarını mı istersiniz? Neden onların kölesi olmak istiyorsunuz? MMM’e katılın ve paranız yardıma ihtiyacı olanlara gitsin. MMM iyiliğin kötülüğü yeneceği yer.

Sistem nasıl çalışıyor?

MMM’e sanal para Bitcoin aracılığıyla örneğin 10 dolar yatırdığınızda MMM hesabınıza 10 Mavrov (MMM puanı) kaydediyor. 1 ayda hesap yüzde 20-100 değerleniyor. Bunun için Facebook videoları çekmek, sosyal medyaya MMM’i öven mesajlar yazmak gibi görevleri tamamlamak gerekiyor. Bu şekilde aslında sistemin genişlemesi ve daha çok insanın üye olması sağlanıyor. Para yatırdıktan 2 hafta sonra para çekebiliyorsunuz. MMM bu noktada bir başka kullanıcıdan aldığı parayı sizin hesabınıza yatırıyor. Yani aslında yeni katılan kullanıcıların parasını eski üyeler arasında paylaştırıyor. Yeni üye geldikçe bu sistemin devamı bir süre sağlanabiliyor. Ancak bir noktada yeni üye kaydı olmayınca dağıtacak para olmuyor ve sistem ‘patlıyor.’

Video çeken Türkler

MMM Türkiye, ‘Finansal sosyal ağ’ ismiyle ve ‘Adil finansal sistem’ sloganıyla kuruldu. Kısa sürede üye sayısı 2500’ü aştı. MMM’ciler yeni üye kazanıp sistemin devamını sağlamak için üyelerine, ‘Yüzünüzün göründüğü video çekip sistemin güzelliğini anlatın. Bonus kazanın’ çağrısı yapıyor. İnternet sayfası yüzlerce Türk’ün MMM’in ‘ne kadar güzel bir yatırım aracı’ olduğunu anlatan videolarıyla doldu. Hatta deste deste para fotoğrafları ve MMM’e teşekkür mesajları da var.

‘İdolümüz Jet Fadıl!’

MMM Türkiye’nin sayfasına girilip bir süre geçirirseniz hemen sağ alt köşede bir chat penceresi açılıyor. Sistemde Uğur, Aykut ve Halil isimli görevliler size daha detaylı anlatmak ve sorularınıza cevap vermek için yardımcı olmayı öneriyorlar. Pencere açılınca bu fırsatı kaçırmak istemedik. Gazeteci olduğumuzu söylemeden sistemi sorgulayan cümleler kurunca bizden ‘hayır gelmeyeceğini anlayan’ görevlinin pişkinliği ibret vericiydi. İşte yaşanan diyalog:

MMM: Merhaba! Size nasıl yardım edebilirim?

VATAN: Merhaba. Bu sistemin Türkiye’de bir zamanlar büyük olay yaratan Titan’dan hiçbir farkı yok benim gördüğüm kadarıyla.

MMM: Evet aynı titan.

VATAN: Ama Titan binlerce insanı mağdur etmişti.

MMM: Evet bizim de amacımız o.

VATAN: Nasıl yani amacınız insanları mağdur etmek mi?

MMM: Tabii.. İdolümüz de Jet Fadıl.