'Saadet zinciri' SAS Holding olayında yeni iddialar: 58,5 milyon TL kolilerle taşındı

"21 Haziran’da daireye gittik. Bu daire, Süleyman Aydın’ın intihar ettiği 32’inci katın bir kat altındaydı. Evde Sema Koçan’ın yanı sıra Aydın’ın avukatı Bekir Aydın ile birlikte toplam 9 kişi vardık. Paralar evde valizlerin içindeydi. Hangi valizdeki paranın kimlere dağıtılacağı belliydi. Valizleri, evdeki boş kolilere koyduk. Böylece, evden taşınılıyor görüntüsü verilmek istendi. Hatta, paranın bir kısmını çekyatın içini çıkarıp koyma önerisi bile gündeme geldi. Ancak buna gerek görülmedi. Para dolu 17 koli, arkası geniş ticari bir araca konuldu.”

Lüks otomobiller bulunamıyor

İki yıl önceki savcılık soruşturması nedeni ile bankacılık sisteminin kullanılmadığı SAS Holding’de, tüm varlıklar ya evlerde nakit olarak ya da gayrimenkul veya araç olarak değerlendiriliyordu. Süleyman Aydın’ın intiharı sonrası her biri 2 milyon lira değerindeki 7-8 lüks otomobilin izine ise ulaşılamıyor. Yine, Aydın’ın geçen yıl ağustos ayında Çeşme’de aldığı 6 milyon liralık villa da, birliktelikleri olduğu iddia edilen Mine K.’nın annesi adına kayıtlı. Kayıtlara göre, Mine K.’nın babası N.K. üzerine görünen bir otomobil de Süleyman Aydın’ın şoförü Erdem P.’ye ait görünüyor. Erdem P., üzerine kayıtlı 400 bin liralık otomobil için “Kendi param ile aldım” yanıtını verdi.