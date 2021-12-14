Saadet Zinciri Operasyonu kapsamında adliyeye sevk edilen emniyet müdürü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Trabzon’da kurdukları şirketlerle kar payı verme vaadiyle çok sayıda kişiyi yaklaşık 450 milyon lira dolandıran yapının içinde yer aldığı iddiasıyla Ankara'da gözaltına alındıktan sonra bugün Trabzon'da adliyeye çıkartılan aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu Temsilciler Kurulu Başkan Yardımcısı olan ikinci sınıf emniyet müdürü Kerim Altıay, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

T24'ün duyurduğu olayda Altıay, Ankara'da gözaltına alındıktan sonra dün Trabzon'a götürüldü. Birçok ilde şirketine bağlı şubeler kurarak kar payı vermek maksadıyla oluşturduğu "saadet zinciri" yapılanmasıyla insanları dolandırdığı tespit edilen Başak Ş. isimli kişi 22 Ekim’de Trabzon merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda aralarında babası Zekai Ş.’nin de bulunduğu 18 kişi ile birlikte yakalanmıştı.

Trabzon'da bir banka şubesinde çalıştığı dönemde müşterilerin hesaplarından zimmetine para geçirdiği için işten atıldıktan sonra babası Zekai Ş. ile kurdukları şirketlerle kar payı verme vaadiyle oluşturdukları "saadet zinciri" yapısıyla çok sayıda kişiyi yaklaşık 450 milyon lira dolandırdığı tespit edilen Başak Ş. ve babası tutuklanmış, diğer şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Aynı olayla ilgili bağlantısı olduğu iddiasıyla 2. sınıf emniyet müdürü Kerem Altıay Ankara'da dün gözaltına alındıktan sonra Trabzon'a getirildi. Kerem Altıay Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki ifadesinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Altıay çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, kendisine yurt dışı çıkış yasağı konuldu.

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