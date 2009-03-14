Saadet: Yeni bir siyasete ihtiyaç var

Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, "Türkiye'nin cesur bir sese ve bütün bir Türkiye'yi kucaklayacak yeni bir siyasete ihtiyacı var" dedi.





Bingöl'de partisince, PTT kavşağında düzenlenen mitingde halka hitap eden Kurtulmuş, Türkiye'nin Saadet Partisi'ne ihtiyacı olduğunu söyledi.



Bingöl'ün iktidar partisine oy verdiğini, ama karşılığını alamadığını kaydeden Kurtulmuş, şunları söyledi:



"Bugünlerde ne diyorlar, 'aman ha iktidar partisine oy verin hizmetten yararlanın.' El insaf. Bingöl'ün size verdiği desteği kimse size vermedi. 1996 yılında Refahyol hükümeti zamanında Gülbahar Barajı'nın temeli atıldı. Hiçbir çivi çakılmamış ve hala bitirilmemiş. Doğalgaz gelmemiş, organize sanayi bölgesinin hali ortada. Yani Bingöl'e hiçbir şey yapılmamış. Bingöl'den oy alınmış, bir kenara atılmış, vebali yerine getirilmemiş. Bingöl'den en fazla oy almışlar ve en az hizmeti Bingöl'e yapmışlar. 'Aman ha oylarınızı başka partiye vermeyin.' Saadet Partisi'ni kastederek bunu söylüyorlar. Şimdi biz de diyoruz ki 'hangi yüzle gelip, Bingöl'den oy istiyorsunuz?'



Kurtulmuş, Türkiye'nin tek alternatif partisinin Saadet Partisi olduğunu iddia ederek, şöyle konuştu:



"Saadet Partisi maneviyatçı bir partidir. Saadet Partisi yerli bir partidir. Saadet Partisi asla dışarıdan gelen rüzgardan yönünü değiştirmez. Saadet Partisi Anadolu toprakları üstüne basmayan hiçbir çözümü çözüm olarak kabul etmez. Saadet Partisi refahtan, özgürlükten yana bir partidir. Bu sokaklarda yaşayan, etnik kökeni ne olursa olsun hiçbir Türk'ün hiçbir Kürt'te, hiçbir Arap'ın hiçbir Acem'e üstünlüğü kabul edilmez. Biz bütün insanlığı Allah'ın halifesi olarak kabul ederiz. Saadet Partisi yeryüzünü sömüren güçlerin önünde diz çökmez. Yani Saadet Partisi IMF'nin önünde, önünü iliklemez ve Büyük Orta Doğu projesinin eşbaşkanlığını yapmaz."



"Daha önce kime oy vermiş olursanız olun, partimizin kapıları sizlere açıktır" diyen Kurtulmuş, şunları kaydetti:



"Türkiye'nin cesur bir sese ve bütün bir Türkiye'yi kucaklayacak yeni bir siyasete ihtiyacı vardır. Çünkü Türkiye'nin farka ihtiyacı vardır. Bingöl öyle bir işaret fişeği atacaktır ki Ankara'dan, İstanbul'dan, Tel Aviv'den gözükecektir. 5 Nisanda Obama Türkiye'ye geliyor. Obama gelmeden evvel, Bingöl öyle bir işaret fişeği atacak ki Obama sizin atacağınız fişeğe göre hareket edecektir. 29 Martta Bedri Tuğ'a evet diyeceğiz ve ondan sonra kolları sıvayacağız. 'Nerede kalmıştık' diyeceğiz ve yeniden büyük Türkiye'yi kurmak için kolları sıvayacağız.



Kurtulmuş, daha sonra kara yoluyla Muş'a hareket etti.

