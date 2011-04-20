-SAADET SEÇİM BEYANNAMESİNİ AÇIKLADI ANKARA (A.A) - 20.04.2011 - Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak, iktidara geldiklerinde din eğitiminin önündeki bütün engelleri kaldıracaklarını belirterek, İmam Hatip Liselerinin orta kısmını yeniden açacaklarını söyledi. Saadet Partisi'nin Seçim Beyannamesi, Büyük Anadolu Otel'de düzenlenen toplantıda açıklandı. Kamalak, toplantıda, 12 Haziran'da yapılacak seçimin, önceki seçimlerden daha önemli olduğunu belirtti. Türkiye'nin, geleceğine tesir eden bazı sorunlarının bulunduğunu ifade eden Kamalak, ''Ahlaki ve manevi değerlerin tahrip edildiğini, milli birlik ve bütünlüğün tehdit altında olduğunu, ülkenin ekonomik açıdan dışa bağımlı hale getirildiğini, ülke kaynaklarının büyük bölümünün yabancıların denetimine geçtiğini, milli gelirin önemli bölümünün yabancı şirketlerce faiz ve kar olarak yurt dışına aktarıldığını, ekonomi rakamsal olarak büyürken halkın yoksullaştığını ve ülkenin geriye gittiğini, dünyanın 17. ekonomisine sahip olunduğu söylenirken gelirin önemli kısmına yabancıların ortak edildiğinden gelişme düzeyi açısından ülkenin 83. sırada olduğunu'' öne sürdü. Kamalak, Türkiye'nin bu sorunlarından kurtulması için bu seçimlerde verilecek oyların kıymetlerinin bir kat daha arttığını söyledi. Türkiye'de yaşam şartlarının her geçen gün ağırlaştığını iddia eden Kamalak, iktidarın bunu düzeltecek irade ve güce sahip olmadığını öne sürdü. ''Batılı emperyalistler tarafından 'böl, çatıştır, yönet ve sömür' politikasının uygulanmak istendiğini'' ifade eden Kamalak, bu konuda Türkiye'nin ve İslam aleminin uyanık olmasını istedi. Türkiye'nin en büyük sorunlarından birinin işsizlik olduğunu dile getiren Kamalak, ''İşsizlik sorunu doğal bir afet değildir. Üretimi sınırlayan, paylaşımda adaletsizliğe yol açan yanlış politikaların ürettiği, insan yapısı bir sorundur. Bu sorunu çözecek kadrolar da Saadet Partisindedir'' dedi. -''İNSAN MERKEZLİ YENİ ANAYASA YAPILACAK''- Kamalak, iktidara gelmeleri halinde işçi, memur ve emekli maaşlarına yüzde 50 zam yapacaklarını söyledi. Din eğitiminin önündeki engelleri de kaldıracaklarını anlatan Kamalak, seçim vaatlerini şöyle sıraladı: ''İmam Hatip Liselerinin orta kısmı yeniden açılacak. İnsan merkezli yeni bir anayasa yapılacak. Üniversite harçları kaldırılacak. Mavi Mazot Projesi ile çiftçilere vergisiz mazot dağıtılacak. Zorunlu eğitim 4 artı 4 artı 3 olacak. Osmanlıca, eğitimin her aşamasında seçimlik ders olacak. Beşikten mezara kadar herkese sağlık sigortası yapılacak. Nüfus cüzdanları aynı zamanda sağlık karnesi olacak. Emeklilik için prim ve yaş çelişkisi ortadan kaldırılacak.'' Kamalak, Türkiye'nin Milli Görüş kadrolarına ihtiyaç duyduğunu ifade ederek, iktidar olmaları halinde sistemi baştan aşağı değiştireceklerini, insan yaşamını kolaylaştıracaklarını bildirdi. Seçim beyannamesini açıkladıktan sonra kendilerine, ''Kaynağı nereden bulacaksınız'' şeklinde soruların sorulacağını tahmin ettiklerini belirten Kamalak, ''Milli kaynaklardan kaynak paketleri ve havuz sistemi ile bundan önce altı ayda 35 milyar doları nereden bulduysak oradan bulacağız'' diye konuştu. Buldukları kaynağı, köylü, memur, esnaf, sanayici, iş adamı, işçi ve yoksullar için kullanacaklarını dile getiren Kamalak, üretim, istihdam, ihracat ile yeniden büyük Türkiye'yi inşa edeceklerini söyledi. Kamalak, iktidar olmaları halinde ülke kaynaklarının harekete geçirileceğini, artan milli gelirin adil paylaştırılacağını belirtti. Ana hedeflerinin, insan hak ve özgürlüklerini uygulamak ve hukukun üstünlüğünü sağlamak olduğunu bildiren Kamalak, demokratikleşme ve insan hakları konularını seçimden sonra gündeme alacaklarını ifade etti. Daha sonra, Saadet Partisi'nin en yaşlı milletvekili adayı olan Şevket Kazan, kürsüye geldi. Kazan, Saadet Partisi'nin bir gün mutlaka iktidar olacağını belirterek, ''Milli Görüş mutlaka iktidar olacaktır. Eğer bu iktidarı ben görmezsem hakkınızı helal edin'' dedi. Gözyaşlarına hakim olamadığı görülen Kazan'ın konuşması kısa sürdü. Toplantıda daha sonra milletvekili adayları tek tek kürsüye çağrılarak tanıtıldı.