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Politika

Saadet Partisi'nin yeni başkanı belli oldu

Partililerin yoğun katılım gösterdiği kongrede, Divan Başkanlığına Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın seçildi

30 Ekim 2016 13:25

Saadet Partisi 6'ıncı Olağan Kongresi Ankara'da yapılsı. Kongrede genel başkanlığa tek aday Temel Karamollaoğlu'ydu. Karamollaoğlu, Saadet Partisi'nin yeni genel başkanı oldu.

Atatürk Spor Salonu'ndaki kongre divanın seçilmesi ile başladı. Divan Başkanı, Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın oldu. Partinin tek genel başkan adayı Temel Karamollaoğlu, mevcut Genel Başkan Mustafa Kamalak ile birlikte salona girdi.

Yaklaşık bin 100 delege yeni genel başkanın seçilmesi için oy kullandı. Karamollaoğlu, Saadet Partisi'nin yeni genel başkanı oldu. 

Kamalak, 24 Ekim'de yaptığı açıklamada, partisinin Yüksek İstişare Kurulu'nda (YİK) alınan karar doğrultusunda görevi Temel Mollaoğlu'na bırakacağını söylemişti. Kamalak, "Bir değişiklikte fayda olur diye değerlendirildi. Ülke, millet ve parti için hayırlı olur" demişti.

 

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