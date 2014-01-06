Saadet Partisi'nin oyu Abdullah Gül'e

Saadet Partisi Genel Başkan Başdanışmanı Şevket Kazan, Antalya'da partisinin belediye başkan adayı tanıtım toplantısında, "Şimdiden Cumhurbaşkanı kim olacak, bu tartışmalar başlamadı mı? Abdullah Gül olacak. Ne biliyorsun kahin misin, kahin filan değilim ama ikisi milletin karşısına aday olarak çıktıkları zaman kimin olacağı belli" diye konuştu.

Kazan şunları söyledi:

'Saadet'siz parlamento olmaz'

"Saadetsiz parlamento olmaz. Milli görüşsüz parlamento olmaz. Eğer bu parlamentoda Saadet Partisi var olsaydı son zamanlarda gördüğümüz bu yamukluklar, bu ikiyüzlülükler ve bu güven sarsan olaylar cereyan etmezdi, olamazdı. Eğer bu parlamentoda Saadet Partisi olsaydı İsrail Başbakanı Şimon Perez, o parlamentoda kürsüde konuşamazdı."

'Cumhurbaşkanı Abdullah Gül olacak'

Merhum Necmettin Erbakan ile anılarını anlatan ve ruhuna Fatiha okunmasını isteyen Kazan, 30 Mart'taki yerel seçimler ve sonrasında yapılacak genel seçimler sonucunda partisinin parlamentoda yer alacağını savundu. Kazan, Cumhurbaşkanı'nın kim olacağı yönünde tartışmalarlarla ilgili görüşünü de açıkladı.

Kazan, "Durumları belli, daha şimdiden Cumhurbaşkanı kim olacak, bu tartışmalar başlamadı mı? Abdullah Gül olacak. Ne biliyorsun kahin misin, kahin filan değilim ama ikisi milletin karşısına aday olarak çıktıkları zaman kimin olacağı belli" diye konuştu.

'Yazıklar olsun Bülent Arınç'

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın 'Biz dünya meselelerine eskiden at gözlüğüyle bakıyorduk, aşiret usülü idare ediliyorduk' sözlerine tepki gösteren Kazan, şöyle dedi:

"Bizim eski kadrolarımızın içinde hepinizin bildiği tanıdığı her zaman medyanın önünde bir milletvekilimiz vardı, Bülent Arınç. Biz Refah Partisi'nde yasaklandık Fazilet Partisi (FP) kuruldu. Bunlar FP meclis grup başkanvekili olarak görev yapıyor. Parlamentoda çıkan bir dergiye söyleşiyle bir takım konuşmalar yapmış. Şimdi orada Milli Görüş'ü kötülüyor. Yazık Bülent Arınç, yazıklar olsun. Yıllarca Milli Görüş konferansında il il gezdin dolaştın. Konuştun, bülbül gibi akıcı konuşursun. Konuştun ama sen boşa konuşmuşsun ya. Sen Milli Görüş'ü anlamamışsın."

Saadet Partisi'nin Antalya adayları

Kazan daha sonra partisinin Antalya'da merkez ve ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi: Mehmet Fatih Metin

Muratpaşa: Hakan Ülgen

Kepez: Fatih Zafer Düzer

Konyaaltı: Mehmet Akif Bilgin

İbradı: Adem Demir

Gazipaşa: Nuri Kaplan

Akseki: Murarrem Koçak

Elmalı: Osman Günay Çetin

Döşemealtı: Metin Kandemir

Korkuteli: Ebubekir Özsarı

Aksu: Yusuf Hatip

Demre: Ali Kıtır

Kumluca: Ergin Eren

Serik: Ali Temiz

Kemer: Demir Ali Coşkun

Manavgat: İlhami Demiral

Alanya: Arif Gülşen

Kaş: Faruk Üşmen

Finike: Nuri Kaplan