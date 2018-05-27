Saadet Partisi'nin Kudüs tepkisi devam ediyor: İktidar partisi miting yapacaksa, biz muhalefet olarak devleti mi yönetelim?

AKP’nin çağrısını yaptığı, Cumhur İttifakı ortağı MHP’nin de destek verdiği Kudüs mitingine katılımın az olduğu değerlendirmesini yapan Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim, bunun siyaseten aynı kökenden geldikleri AKP’nin çöküşüne işaret ettiği yorumunda bulundu. “Kudüs mücadelemizin utanç vesilesi olan iktidar mitingine katılım düzeyi, bu işin bittiğini göstermiştir” diyen Sevim, bu ‘kopuşun’ Saadet Partisi’nin yeniden yükselişinin ‘en büyük emaresi’ olduğunu da sözlerine ekledi.

Seçimlerin 24 Haziran’da yapılacağının açıklanmasıyla birlikte Türkiye siyasetinin en çok konuşulan siyasi aktörlerinden bir tanesi olan Saadet Partisi, İstanbul Şişli’deki bir otelde düzenlenen iftarla İstanbul milletvekili adaylarını tanıttı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun yanı sıra; İran ve Pakistan konsolosları ile Bangladeş ve Eritre’den siyasetçilerin ve parti üyelerinin katıldığı iftarda konuşan İstanbul İl Başkanı Sevim, "Türkiyemiz çok zorlu bir süreçten geçiyor. Başta ekonomik veriler olmak üzere bir iflasın eşiğinde olduğumuz uzmanlar tarafından dile getirilmeye başladı. Dolar değer kazanmıyor, TL eğer kaybediyor. Sizler mehterle coşku vermeye çalışırken bizler işimizden ailemizden oluyoruz” ifadelerini kullandı.

"Dert Kudüs değil, hezimeti engellemek; olan olacaktır, bu iş tamam, gidiyorsunuz!"

AKP’nin Filistin politikalarını eleştiren Sevim, 18 Mayıs’ta İstanbul Yenikapı’da gerçekleştirilen Kudüs mitingine de tepki gösterdi. Sevim, şunları söyledi:

“16 yıldır iktidarda bulunan bir parti, yanlış politikalardan vazgeçeceği halde miting yapma seviyesine gelmiştir. Ne demek iktidar partisinin miting yapması, onlar miting yapacaksa biz muhalefet olarak devleti mi idare edelim? Dert Kudüs değil, 24 Haziran’daki hezimeti engellemek. Kader mukadderdir, olacak olan olacaktır. Bu iş tamam, gidiyorsunuz!”

“Kudüs mücadelemizin utanç vesilesi olan mitinge katılım bu işin bittiğini göstermiştir"

Sevim’in konuşması salondan gelen alkışlar ve tekbir sesleriyle kesildi. Salondakilerden gelen desteğin ardından konuşmasına daha coşkulu bir tonda devam eden Saadet Partisi İstanbul Başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kudüs mücadelemizin utanç vesilesi olan iktidar mitingine katılım bu işin bittiğini göstermiştir. Katılım, alt seviyede kalmıştır. Bu bir kopuşun, çöküşün başlangıç işaretidir, Saadet Partisi’nin yeniden yükselişinin en büyük emaresi olsun inşallah. Tarihi bir seçimin arifesindeyiz, 28 günde ortaya koyacağımız gayret, ümmet için yeni bir umut meşalesinin parlamasını sağlayacaktır.

“Hamdolsun, halkımız değişimin gerekliliğine inanmıştır, bu değişimin cazibe merkezi olmayı başarmış durumdayız. Biz Allah’ın izniyle büyük br zafere imza atmış oluruz. Bizlerin görevi oluşan teveccühü oya çevirmek için gerekeni yapmaktır, bunun önüne geçecek eylemlerden kaçınmaktır. Teşkilatımızda dünyaya yönelik bir gayenin olmaması gereklidir, çabamız dava için ve Allah yolunda değilse bu olmaz.

Bu seçim, insanca, hakça bir düzen arayanların; gelir dağılımında adalet isteyenlerin; Türkiye’nin sadece tüketen değil üreten, kendine yeten bir ülke olmak isteyenlerin, kutuplaşan değil kucaklaşan bir ülkenin, Temel Karamollaoğlu’nun cumhurbaşkanı seçileceği seçimdir inşallah.”