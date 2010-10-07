-SAADET PARTİSİ'NİN KONGRESİ YARIN ANKARA (A.A) - 10.07.2010 - Saadet Partisi'nin Olağanüstü Büyük Kongresi, yarın Ankara Atatürk Spor Salonu'nda toplanacak. Kongrede, genel başkanlık seçiminin yanı sıra Genel İdare Kurulu (GİK), Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelikleri seçimleri yapılacak, ayrıca tüzük ve program değişikliğine de gidilecek. Kongrede, 1250 kayıtlı delege oy kullanacak. ''Kongre'den İktidara'' sloganı ile yapılacak kongrede, parti vizyonunda da değişime gidileceği belirtildi. Kongre dolayısıyla, parti genel merkezi tarafından ''Saadet'in tam zamanı'' adıyla bir de marş hazırlatıldı. Marşın bazı sözleri şöyle: ''Özgürlük ve adalet vazgeçilmez olacak, Özü doğru sözü doğru, Saadet Partisiyle, millete iktidar yolu. Hakça paylaşılacak, zenginlik artacak, Saadet Partisiyle, millete iktidar yolu. Tam zamanı, tam zamanı Saadet'in tam zamanı.'' Genel Başkan Numan Kurtulmuş'un tek listeyle katılacağı kongreye, çok sayıda yabancı misafirin de davet edildiği öğrenildi.