T24 LogoT24 Logo
Politika

SAADET PARTİSİ'NİN KONGRESİ YARIN ANKARA (A.A)

07 Ekim 2010 16:58

-SAADET PARTİSİ'NİN KONGRESİ YARIN ANKARA (A.A) - 10.07.2010 - Saadet Partisi'nin Olağanüstü Büyük Kongresi, yarın Ankara Atatürk Spor Salonu'nda toplanacak. Kongrede, genel başkanlık seçiminin yanı sıra Genel İdare Kurulu (GİK), Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelikleri seçimleri yapılacak, ayrıca tüzük ve program değişikliğine de gidilecek.  Kongrede, 1250 kayıtlı delege oy kullanacak. ''Kongre'den İktidara'' sloganı ile yapılacak kongrede, parti vizyonunda da değişime gidileceği belirtildi. Kongre dolayısıyla, parti genel merkezi tarafından ''Saadet'in tam zamanı'' adıyla bir de marş hazırlatıldı. Marşın bazı sözleri şöyle: ''Özgürlük ve adalet vazgeçilmez olacak, Özü doğru sözü doğru, Saadet Partisiyle, millete iktidar yolu. Hakça paylaşılacak, zenginlik artacak, Saadet Partisiyle, millete iktidar yolu. Tam zamanı, tam zamanı Saadet'in tam zamanı.'' Genel Başkan Numan Kurtulmuş'un tek listeyle katılacağı kongreye, çok sayıda yabancı misafirin de davet edildiği öğrenildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24