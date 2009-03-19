Saadet Partisi'nin itirazı reddedildi

Saadet Partisi'nin, Kağıthane 1. İlçe Seçim Kurulu'nun 22 Mart'ta Çağlayan Meydanı'nda CHP, BBP ve partilerinin miting yapmasına ilişkin aldığı kararın kaldırılması için İstanbul İl Seçim Kurulu'na yaptığı itiraz reddedildi.



İstanbul İl Seçim Kurulu, Saadet Partisi İl Başkanı Sadrettin Karaduman'ın bugün verdiği itiraz dilekçesini incelemek üzere toplandı.



Dilekçeyi ve eklerini inceleyen Kurul, itirazın reddine karar verdi. Kararın gerekçesinde şöyle denildi:



"Valiliğin emniyet konusundaki görüşü, Saadet Partisi'nin miting saatinin 2 kez değişikliği, AK Parti'nin ve BBP'nin saatlerinin bir kez değişikliği, CHP'ye tahsis edilen 1 saat 30 dakikalık sürenin partiye tahsis edilen 28 Mart 2009 tarihindeki süreye karşı aynı miktarda oluşu, ayrıca CHP'ye tahsis edilen 11.00-12.30 süresinden 1 saat 30 dakika sonra 14.00-15.00 saatleri arasında Saadet Partisi'nin mitinginin olması karşısında partiler arasında eşitlik ilkelerine uyulduğu, ayrıca Abide-i Hürriyet Meydanı'nın giriş çıkışları nazara alındığında partililerin miting sahasına giriş çıkışlarında bir sorun olmayacağı anlaşılmakla, böylece Kağıthane 1. İlçe Seçim Kurulunun kararında yasaya ve Yüksek Seçim Kurulu'nun kararlarına aykırılık görülmediğinden, itirazın reddine karar vermek gerekmiştir."



Öte yandan, Saadet Partisi İl Başkanı Karaduman, yaptığı açıklamada, bugün sabah saatlerinde İl Seçim Kurulu'na başvurduklarını hatırlatarak, "Dilekçemiz işleme konuldu. Talebimiz, yapılan değerlendirmenin ardından reddedildi. Ret kararı partimize gönderildi. Bu son gelişmeyi ilgili kurullarımızda değerlendiriyoruz. Değerlendirme sonucuna göre hareket edeceğiz" dedi.

