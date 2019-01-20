Saadet Partisi'nin aday tanıtımında 'ceket' detayı

31 Mart yerel seçimleri için belirlediği 167 belediye başkan adayını açıklayan Saadet Partisi'nin ‘Aday Tanıtımı ve Kampanya Lansmanı’ toplantısı için hazırlanan görsellerdeki ‘ceket’ detayı merak uyandırdı.

Görsellerde yer alan ‘Alıştırıldığınız bütün ceketleri unutun, yepyeni bir yaklaşıma hazır olun!’ sözü 27 Ocak’ta düzenleyeceği toplantıda anlam kazanacak.

‘Ceket’ objesi ile bir farkındalık oluşturmaya ve dikkatleri çekmeyi amaçlayan Saadet Partisi ‘ceket’ objesindeki anlamı toplantıda açıklayacak.