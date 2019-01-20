T24 LogoT24 Logo
Politika

Saadet Partisi'nin aday tanıtımında 'ceket' detayı

Saadet Partisi, görsellerde yer alan ‘ceket' detayının anlamını 27 Ocak'ta düzenleyeceği toplantıda açıklayacak

20 Ocak 2019 18:24

31 Mart yerel seçimleri için  belirlediği 167 belediye başkan adayını açıklayan Saadet Partisi'nin ‘Aday Tanıtımı ve Kampanya Lansmanı’ toplantısı için hazırlanan görsellerdeki ‘ceket’ detayı merak uyandırdı. 

Görsellerde yer alan ‘Alıştırıldığınız bütün ceketleri unutun, yepyeni bir yaklaşıma hazır olun!’ sözü 27 Ocak’ta düzenleyeceği toplantıda anlam kazanacak.

‘Ceket’ objesi ile bir farkındalık oluşturmaya ve dikkatleri çekmeyi amaçlayan Saadet Partisi ‘ceket’ objesindeki anlamı toplantıda açıklayacak.

 

ETİKETLER

saadet partisiaday tanıtımdetay
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24