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Politika

Saadet Partisi'nden TRT'nin seçim yayınlarına suç duyurusu

Saadet Partisi TRT'nin seçim propagandalarında tarafsızlık ilkesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle YSK'ya suç duyurusunda bulundu

08 Mart 2014 19:36

Saadet Partisi, TRT’nin seçim propagandalarında tarafsızlık ve eşitlik ilkelerini ihlal ettiği gerekçesiyle YSK’ya başvurdu.

“Adaylarımızın tanıtım ve faaliyetleri hakkında lehte veya aleyhte hiç yer vermemiştir” diyen Saadet Partisi seçim başvurusunda “İktidar Partisinin icraatlarını öven haberlerin ve programların tarafsızlık ve adalet ilkesini ihlal eden yoğunlukta yayınlandığı kanalın, taraflı ve partimize yönelik yok sayma tavrı seçmenin partimize karşı olumsuz tutum geliştirmesine sebebiyet vermektedir. Seçime yönelik yaptığı programlarda, çoğunlukla iktidar partisi olmak üzere, mecliste yer alan partilere yer vermektedir. Bu uygulama da TRT 1’in tarafsızlık ilkesinden uzak, bazı partilere taraflı olduğu görüntüsü vermektedir. Bizim partimizde dahil olmak üzere seçime katılan diğer partilere yer verilmemektedir.” dedi.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez imzasıyla Yüksek Seçim kuruluna  gönderilen dilekçede;

6112 sayılı Kanun’un 8. maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde belirtilen; “Medya hizmet sağlayıcıları, yayın hizmetlerini kamusal sorumluluk anlayışıyla bu fıkrada yer alan ilkelere uygun olarak sunarlar. Yayın hizmetleri, siyasi partiler ve demokratik gruplar ile ilgili tek yönlü veya taraf tutar nitelikte olamaz.” Hükmünü ihlal eder nitelikte yayın yapan kanallarının bu tutumunun Anayasanın eşitlik ilkesine (mad. 10), ilgili kanunlara ve Yüksek Seçim Kurulununun kararlarına açık aykırı olduğu, bu tutumun etik ölçülere uymadığı gibi hukuki bakımdan da sorumluluk doğuracak mahiyette olduğunun vurgulandığı dilekçede;

Söz konusu yayınlarla, kararsız seçmenin, bilinçli bir şekilde belli bir hedefe yönlendirilerek tarafsızlık ilkesinin açıkça ihlal edildiği ve mevzuat çerçevesinde kanalların uyarılması ve gerekenin yapılması Yüksek Seçim Kurulundan talep edildi.

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