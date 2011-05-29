-SAADET PARTİSİ'NDEN REKLAM FİLMİ ANKARA (A.A) -29.05.2011 - AK Parti ve CHP'den sonra Saadet Partisi de seçimlere yönelik reklam filmi hazırladı. 12 Haziran seçimleri miting meydanlarında olduğu kadar, reklam filmleriyle de hızlı bir yarışa sahne oluyor. AK Parti'nin ''Hayaldi gerçek oldu'', CHP’nin, ''Rahat Bir Nefes'' temalı filmlerinden sonra, Saadet Partisi de ilginç bir TV reklam filmine imza attı. Saadet Partisi'nin reklam filminin teması; ''Bir bardak su da sen dök'' 12 Haziran seçimlerine kısa süre kala Saadet Partisi düşündüren bir reklam ile seçmene hitap ediyor. İki ailenin baraj kıyısında yaptığı piknik sırasında aile fertlerinin konuşmalarına yer veren reklam filminde Saadet Partisi teşkilatlarının aslanlar gibi çalıştığı ve dışardan bu çalışmaları takdirle izleyen ancak oy bölünme kaygısıyla hareket eden bir seçmenin ise Saadet Partisi hakkındaki düşünceleri aktarılıyor. Seçmenin oğlu olan delikanlı ise doldurduğu bir bardak suyu baraj gölüne dökerken ''Ben inanıyorum; Saadet, barajı aşacak!'' ifadelerini kullanıyor. ''12 Haziran'da inanan kazanacak, milletin görüşü iktidara gelecek'' sloganı ile biten reklamın internet dünyasında çokça tıklanacağını düşünen Saadet Partililer reklamı sosyal medyada da paylaşıyor. Partinin resmi internet sitesinde reklam filmi izlenebiliyor.