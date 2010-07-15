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Politika

SAADET PARTİSİ'NDEN KONGRE AÇIKLAMASI ANKARA (A.A)

15 Temmuz 2010 20:34

-SAADET PARTİSİ'NDEN KONGRE AÇIKLAMASI ANKARA (A.A) - 15.07.2010 - Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada, kongrenin ardından ''iki liste konusu bahane edilerek'' partinin yeniden olağanüstü kongreye götürülmesi için delegelerden imza toplama çalışmasının ''yanlış bulunduğu'' bildirildi. Açıklamada, ''Girişimin, ilave kırgınlık, küskünlük ve bölünmelere neden olacağından endişe etmekteyiz. Bu da, davamıza önemli ölçüde zarar verecektir'' görüşünün altı çizildi. Partiden yapılan açıklamada, 11 Temmuz günü yapılan kongrenin iki listeli olarak gerçekleştiği, iki listenin çıkmış olmasının kırgınlık vesilesi yapılmaması gerektiği bildirildi. Genel Başkan Numan Kurtulmuş'un bütün il başkanları, dava mensubu ve sempatizanı pek çok şahıs ve kuruluşlarla istişarelerini geniş platformda gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada,  ''Değişmeden yenilenmek ve tasfiye değil takviye anlayışıyla oluşturulmaya çalışılan ve önümüzdeki ilk seçimde partimizi iktidara taşıması beklenen bu liste çalışması esnasında, pek tabidir ki bu davanın kurucusu Muhterem Erbakan Hocamızla ve ayrıca Yüksek İstişare Kurulumuzdaki değerli ağabeylerimizle de konu uzun uzun müzakere edilmiş ve bir mutabakat aranmıştır. Ancak yayılmaya çalışılan yanlış bilgilerin aksine, maalesef herhangi bir mutabakat sağlanamamıştır. Zaten bir mutabakat olsaydı, mutabakattan niçin vazgeçilsin ki?'' denildi. Açıklamada şu bilgilere de yer verildi: ''İki liste arasındaki temel fark, siyasi ve fikri ayrılık değil, yönetim tarzı farkıdır ve Yüksek İstişare Kurulu üyelerimizin ve il başkanlarının listede olup olmamasıdır. Halbuki tüzük değişikliğiyle de Yüksek İstişare Kurulundaki ağabeylerimizin, her türlü fikri desteklerinden istifade edilecek bir zemin hazırlanmıştır. Bu davaya hizmet için, illaki GİK'te yer almak şart mıdır? Sorumlu mevkilerdeki bizlere düşen karşılıklı görev, istişarelerin dikkate alınması yanında, Genel Başkanlık makamının bir vesayet görüntüsü altında, yönetilen, sadece emredileni yapan bir algının içine sokulmamasıdır. Bu, hiçbir şekilde partimizin ve davamızın faydasına değildir. Böyle bir günde iki liste konusunu bahane ederek, partimizi yeniden olağanüstü kongreye götürme girişimleri ve bunun için delegelerimizden imza toplama çalışmasını, son derece yanlış buluyoruz. Girişimin, ilave kırgınlık, küskünlük ve bölünmelere neden olacağından endişe etmekteyiz. Bu da davamıza önemli ölçüde zarar verecektir.''

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