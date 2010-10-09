-SAADET PARTİSİ'NDEN İSTİFALAR SÜRÜYOR İSTANBUL (A.A) - 09.10.2010 - Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Erol Erdoğan görevinden istifa ettiğini belirterek, ''İstanbul'da toplam 2 bin 275 kişi görevinden istifa etti'' dedi. Erdoğan, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı önünde yaptığı açıklamada, son aylarda partide üzüntülü olaylar yaşandığını, artık cümlelerinin çoğunu umuda dair kurmak istediklerini belirtti. Erdoğan, ''Benim hayallerimi, 69 ruhuyla kendini siyasette bulan MSP'li babam yoğurmuştu. O ruh ki MSP ile CHP ortaklığında ülkenin en başarılı koalisyonunu kurdu. O ruh ki hayrı kim yaparsa yapsın o hayra yardımcı olur 'yanlışı kardeşim bile yaparsa engel olurum' derdi. Bu ruh ikliminde beni yoğurduğu için babama, babalarımıza, büyüklerimize teşekkür ediyorum. Süleyman Arif Emre, Recai Kutan, Hasan Aksay, Fehmi Cumalıoğlu ve Erbakan hocamıza teşekkür ediyorum. İşte o ruhun peşinde olduğumuz için göçe zorlandık'' diye konuştu. Kendileri için toparlanma zamanının geldiğini belirten Erol Erdoğan, Numan Kurtulmuş ile birlikte olduklarını, medeniyet değerlerini rehber edindiklerini kaydetti. ''Sizinle geliyoruz'' seslerini hergün duyduklarını ifade eden Erdoğan, ''Zamanla daha da çoğalacağız. Merhametten, adaletten olanlar galip gelecektir. İyi insanların ve iyiliklerin çoğalması için çalışıyoruz. 'Biz, yangında koşuyu kaybeden atlarız'. O koşuyu kaybettik. Yeni koşular başlıyor. Siyasetin sahihleşmesi, insanileşmesi, millet egemenliğini esas alması ve medeniyet merkezli olması için çalışacağız. Böyle düşünen herkesi yanımıza bekliyoruz. Kuracağımız yeni partimiz herkese açıktır. Kadrolarımız, kalplerimiz açıktır. Yeni dönem hayırlı olsun'' dedi. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Daha önce il başkanlığı yapmış Musa Akbal, iki eski milletvekili Mukadder Başeğmez ve Naci Terzi, 11'i il başkanlık üyesi olmak üzere 46 yönetim kurulu üyesi, eski Belediye Başkanı Arif Calban, Muzaffer Doğan, ikisi Büyükşehir Belediyesi üyesi olmak üzere 7 belediye meclis üyesi, 12'si il başkan yardımcısı 32'si il yönetim kurulu olmak üzere 400 civarında gençlik kolları mensubu, ilçe başkan yardımcıları ilçe yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan arkadaşlarımızla partideki görevimizden istifa ediyoruz. Benle birlikte İstanbul'da toplam 2 bin 275 kişi görevinden istifa etti. Bugün kardeşlerimizle 'Bismillah' diyoruz.'' -''PARTİ DAĞILDI DİYE BİR ŞEY YOK'' Bu arada, istifa açıklamalarının ardından İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, eski il başkanı Sadrettin Karaduman, başkanlık koltuğundan birçok kişinin gelip geçtiğini ve kimseye baskı uygulanmadığını belirterek, ''Gidenlere çok üzüldük, ancak parti dağıldı diye bir şey yok'' dedi. Erol Erdoğan'ın istifasının ardından Necmettin Erbakan tarafından İstanbul İl Sorumlusu olarak atanan Selman Esmerer, ''Saadet Partisi dağılıyor, çözülüyor, zayıflıyor'' imajı vermek için değişik illerde istifa açıklamaları yapıldığını kaydetti. Esmerer, Erdoğan'ın açıklamasında gerçekleri saptırdığını ileri sürerek, ''2 bin civarında İstanbul il mensubunun istifası bilgisi yalandır. Bu sayı, 50'yi geçmez. İlçe başkanları burada ve kadın gençlik kollarımızdan fire yok gibi. Milli görüşe sahip kardeşlerimiz Saadet Partisine geri dönmektedir. Bütün teşkilatlarımız bu toplantıda. Milli görüş aşktır, sevdadır. Yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünyanın adımıdır. Saadet Partisi bugünden itibaren üçüncü şahlanış dönemine girmiştir'' diye konuştu.