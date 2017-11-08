Saadet Partisi'nden Fatih Erbakan'a çağrı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, eski Başbakan ve Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'ın yeni parti kurma girişiminin yanlış olduğunu söyledi. Karamollaoğlu, Erbakan'ın çocuklarının Saadet Partisi çatısı altında çalışması gerektiğini belirtti.

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Karamollaoğlu, "Bu konuda bir şey söylemiyorum, kendi takdirleridir. Kanaatimize göre böyle bir teşebbüste bulunmaları yanlıştır. Eğer bir dava idealleri varsa, Erbakan Hocamız'ın çocukları da Erbakan Hocamız'a yakışır tavır sergilerler. Daha fazla konuşmak da doğru olmaz. Kendi takdirleridir. Her zaman ifade ettik, Erbakan Hocamızın evlatları bu çatı altında çalışmalılar. Buna bizim hiçbir zaman itirazımız olmadı. Şahsen de kendilerine defaatle ilettim, bilinmesini isteriz" diye konuştu.