Saadet Partisi’nden Erdoğan’a: İslam'ı kesinlikle bu tip konularda bir alet gibi kullanamazsınız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP'yi kuran çekirdek kadronun içinde yetiştiği Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollağlu, Erdoğan’ın 15 Temmuz gecesini anlatırken Hz. Muhammed'in düşmanlarından kaçarken Mekke'de Sevr mağarasına saklandığı anlarda yaşadıklarını örnek vermesine tepki gösterdi. Karamollaoğlu, İslam’ın bu tip konularda bir alet gibi kullanılmaması gerektiğini söyledi.

Erdoğan, ATV-A Haber ortak canlı yayınında “Bizden önce meğerse Dalaman’a gelmişler, bizim uçağı incelemişler. Fakat çok ilginç şeyler oluyor ve uçağa girmişler, bakmışlar çıkmışlar. Bizim bunlardan haberimiz yok. Biz indik, hemen uçağa geçtik daha sonra öğreniyoruz. Ki bunların gelip gitmesi hani Nur Mağarası’ndaydı değil mi? Hani geliyorlar sevgili peygamberimiz Ebubekir Sıddık ile orada ama mağaranın kapısını örümcek örüyor ve gelip bakıyorlar ki örümcek ağ örmüş, ‘Burada örümcek ağ ördüğüne göre herhalde buraya kimse girip çıkmış değildir’ diyorlar ve kapıdan müşrikler dönüp gidiyor. Şimdi bunlar da gelip bakıyorlar filan kimseyi görmeyince uçağın içinde dönüp gidiyorlar” demişti.

Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayında 15 Temmuz gecesi Dalaman Havalimanı'nda yaşadıklarını Nur dağı Hira Mağarası'nda yaşananlara benzetti bu konuda neler söyleyeceksiniz?" sorusu üzerine Karamollaoğlu şu yanıtı verdi: "Ben rüya yorumlarını pek bilmeyen birisiyim. Ülkemizde insanlarımızın dini duygularını gündeme getirerek bir hava oluşturulmaya çalışılıyor. Doğru bulmuyoruz. İslam'ı kesinlikle bu tip konulara bir alet gibi kullanamazsınız. Hamd olsun biz Müslümanız. Ama Müslümanlık ile İslamcılıkı aynı kefeye koymuyoruz. İslamcılık, kelime manasına baktığınız zaman adeta İslam'ın belli bir maksat için kullanılması manasına geliyor. İslam'ı kesinlikle bu tip konularda bir alet gibi kullanamaz, kullanmamalısınız."

"Algı operasyonu yapılıyor"

Karamollaoğlu yaptığı basın açıklamasında referandumu ve gündemi değerlendirdi. Yeni anayasa ve referanduma ilişkin Karamollaoğlu, referandum sonucuna herkesin saygı duyması gerektiğini vurgulayarak, "Algı operasyonu yapılıyor. Sanki Saadet Partisi 'Evet' diyecek gibi gösterilmeye çalışılıyor. Çok net bir şekilde söylüyoruz. Saadet Partisi 'Hayır' diyecek. Başkanlık sitemine değil metne karşıyız" diye konuştu.