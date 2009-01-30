Saadet Partisi’nden Erdoğan’a destek

Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, Erdoğan’dan Davos’taki dururuşuyla ilgili taviz vermemesini istedi.



Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, Davos'ta yaşanan gerginlikle ilgili olarak, "Sayın Başbakan'dan bu noktadan hiçbir şekilde geri adım atmamasını bekliyoruz. Mazlum Filistin'le ilgili yapacakları her güzel işte biz arkasındayız, halkımız arkasındadır" dedi.



Kurtulmuş, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı ortaya koyduğu tavrı "nezaket dışı ve diplomatik alışkanlıklara aykırı" bulduklarını ifade etti.



'Halkımız arkasındadır'



Başbakan Erdoğan'a, milletin hissiyatına tercüman olarak gösterdiği tepkiden dolayı teşekkür eden Kurtulmuş, "Sayın Başbakan'dan bu noktadan hiçbir şekilde geri adım atmamasını bekliyoruz. Mazlum Filistin'le ilgili yapacakları her güzel işte biz arkasındayız, halkımız arkasındadır" dedi.



Son Gazze olayları konusunda milletin başından itibaren hassas davrandığını, tepkisini ciddi şekilde ortaya koyduğunu belirten Kurtulmuş, başta partisince düzenlenen Çağlayan Mitingi olmak üzere bütün mitinglerde ve diğer eylemlerde halkın İsrail'e karşı sesini yükselttiğini ve dünyayı göreve çağırdığını anımsattı.



Kurtulmuş, İsrail devletinin yöneticilerinin uluslararası alanda da kendilerine karşı bir türlü oluşturulamayan diplomatik güç merkezinin eksikliğinden istifade ederek hırçınlaştıklarını ifade etti.



Numan Kurtulmuş, "İsrail karşısında çok acil uluslararası diplomatik bir güç merkezi oluşturulması, Gazze'de katliamının altında imzası bulunan İsrail'in tüm siyasi ve askeri yetkilerinin Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi'nde yargılanması, İsrail ile yapılmış tüm askeri ve ticari anlaşmalar iptal edilmesi, İsrail uçaklarının Konya'da eğitim uçuşu yapmasına izin verilmemesini" istedi.

