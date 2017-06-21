Saadet Partisi'nden 'Adalet Yürüyüşü' açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde, partinin İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası başlatılan "Adalet Yürüyüşü" ile ilgili olarak açıklama yaptı. "Saadet Partisi olarak bu yürüyüşü Kılıçdaroğlu'nun demokratik bir tercihi olarak görüyoruz" diyen Karamollaoğlu, sözlerinin devamında "Şiddete yönelik herhangi bir çağrıya vesile olmadığı sürece kınanacak bir adım olarak da değerlendirmiyoruz" ifadesini kullandı.

Adalet Yürüyüşü’nü demokratik tercih olarak değerlendikleri için bazı trollerin kendilerini CHP’nin yanında olmakla suçlayacaklarını da sözlerine ekleyen Karamollaoğlu, “Hayır. Biz ne CHP’nin ne AKP’nin sadece adaletin yanındayız. Hak ne diyorsa, hukuk ne diyorsa onu söyleriz. Bizce bu yürüyüş Başkanlık sistemi tartışmalarıyla birlikte itibarsızlaştırılmış bir Meclis’in sonucudur. Saadet Partisi olarak referandum da dedik ki; başkanlık sisteminde güçlü bir meclis olmazsa olmaz şarttır. İşte siz Meclis’i güçsüzleştirip, itibarsızlaştırırsanız sonuç bu olur. Meclis’te sesini duyuramayanlar çareyi sokakta, yolda farklı yerlerde aramaya başlarlar. Açık söylüyorum, bu bir işarettir. Bu bir ipucudur. İnşallah bu uyarılarımız dikkate alınır ve başkanlık sisteminde yapılan hatalar uyum yasalarında yapılmaz. Yoksa Allah korusun yarın daha büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalırız” dedi.





Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Manisa'da askeri kışladaki gıda zehirlenmesi şüphesine değinerek, "Bu tür vakalar son dönemde neden arttı? İddia edildiği gibi firma iktidara yakın birileri tarafından mı korunuyor?" sorularının şüpheye yer bırakmayacak şekilde cevaplanmasının elzem olduğunu söyledi.

Önemli olan adaletin nasıl tecelli edeceğidir

Karamollaoğlu, ancak son dönemde yaşananların, hukuk ve ülke adına endişe yarattığını ifade ederek, "Damatlar tartışması bunlardan biri. Günlerdir 'o damat niye alındı, bu damat niye bırakıldı?' tartışmasını yaşıyoruz. Asıl mesele damat, yeğen, dayı meselesi değildir. Ahmet'in alınması ya da Mehmet'in bırakılması da değildir. Adaletin nasıl tecelli ettiği ve edeceğidir." değerlendirmesinde bulundu.

'Yürüyüşü demokratik bir tercih olarak görüyoruz'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Adalet Yürüyüşü'ne" de değinen Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Saadet Partisi olarak bu yürüyüşü Kılıçdaroğlu'nun demokratik bir tercihi olarak görüyoruz. Şiddete yönelik herhangi bir çağrıya vesile olmadığı sürece kınanacak bir adım olarak da değerlendirmiyoruz. Ancak bu yürüyüş bahane edilerek toplumda yeni çatlaklar oluşmaması için herkesin azami gayreti göstermesi gerektiğine de vurgu yapıyoruz. Halkımız arasında yeni çatlakların oluşmasına neden olacak her türlü üslup ve tavırdan özenle kaçınmalıyız. Bu konuda en özenli olması gereken kurum siyasettir. Kimse unutmasın ki devletler lütuflarla değil, kurallarla yönetilir. Bu kurallar da yasalardır."