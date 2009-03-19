Saadet Partisi’nden 3 mitinge itiraz

‘Belirlenen saatte mitingimizi yapacağız’

Karaduman, Sirkeci Adliyesi'ndeki İl Seçim Kurulu'na itiraz dilekçesini verdikten sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, itiraza neden konunun, Çağlayan Meydanı'nda yapılması planlanan ve önceden kuraları çekilen Saadet Partisi ve BBP'ye ayrılmış alanın, İlçe Seçim Kurulunca dün CHP'ye de tahsis edilmesi olduğunu kaydetti."Çağlayan Meydanı miting alanının 22 Martta üçüncü bir partiye açılmasına, haklı bir gerekçeyle itiraz ettik" diyen Karaduman, CHP'nin de Kazlıçeşme'deki hakkını savunamayarak, Saadet Partisi öncesinde miting yapmayı içine sindirmesini de eleştirdiklerini söyledi."Tabi ki hakkımızı savunacağız. Biz, çok önceden duyurularımızı yaptık. İstanbulumuza çeşitli iletişim kanallarıyla, mitingimizin 22 Mart Pazar günü yine İlçe Seçim Kurulu'nun vermiş olduğu karar doğrultusunda hazırlıklarımızı yaptık. Tüm hazırlıklarımız tamamdır" diyen Karaduman, alana 3 siyasi parti konulmasına anlam veremediklerini belirtti.Yaptıkları çalışmaların o gün saat 12.00'de meydana çıkmak olduğunu vurgulayan Karaduman, "İtirazımızda haklı gerekçelerimiz var. Hukuk çiğnenmiştir. Haklı itirazımızın kabul edileceğini düşünüyoruz. Kararın kaldırılmasını talep ediyoruz. O gün, belirlenen saatte mitingimizi yapacağız" diye konuştu.Karaduman, "Değiştirilmezse bile saat 12.00'de meydanda mı olacaksınız?" sorusu üzerine, duyuruları o şekilde yaptıklarını ve mitinge katılacak insanların saat 12.00'de meydana geleceklerini, bunun için 1500'ün üzerinde otobüs organize ettiklerini anlattı. Karaduman, "İl Seçim Kurulu'nun, alınmış olan bu hukuksuz kararı bugün düzelteceğini ve lehimize karar vereceğine inanıyoruz" dedi."22 Mart saat 12.00'de Saadet Partimiz Çağlayan Meydanı'nda büyük mitingini yapacaktır" diyen Karaduman, "CHP, başka bir alana giderse mesele hallolur" görüşünü ifade etti.Karaduman, 15 dakika içinde CHP'nin alanı tahliye etmesinin mümkün olmadığını da vurgulayarak, "Böyle bir kargaşaya başta sayın valimiz olmak üzere il seçim kurulunun da izin vermeyeceğini, emniyet birimlerinin de bu konuyu bir kez daha düşüneceklerine inanıyorum" diye konuştu.