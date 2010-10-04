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Politika

SAADET PARTİSİNDE YENİ İSTİFALAR DÜZCE (A.A)

04 Ekim 2010 19:19

-SAADET PARTİSİNDE YENİ İSTİFALAR DÜZCE (A.A) - 04.10.2010 - Saadet Partisi Düzce İl Başkanı Selahattin Aydın, partisinden istifa etti. Aydın, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, görevinden ve parti üyeliğinden istifa etme kararı aldığını ve dilekçesini Saadet Partisi Genel Merkezine ilettiğini söyledi.  ''17 Ağustos Marmara Depreminde 29 gün boyunca göçük altında kalarak daralmıştım aynı şekilde 3 aylık son dönemde de aynı şekilde daraldım'' diyen Aydın, istifa öncesi, teşkilat üyeleri ve il yönetim kurulu üyeleriyle toplantı yaptıklarını ifade ederek, ''Yönetim kurulu olarak toplandık. Ben il başkanlığından ve parti üyeliğinden istifa ediyorum. Herkes kararını kendisi vermelidir. Benimle birlikte birlikte 6 yönetim kurulu üyemiz ile kadın kollarından birkaç arkadaşımız da istifa dilekçelerini sundular'' dedi.

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