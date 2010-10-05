-SAADET PARTİSİ'NDE YAPRAK DÖKÜMÜ BURSA (A.A) - 05.10.2010 - Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sünnetçioğlu, partisinden istifa etti. Sünnetçioğlu, Saadet Partisi Bursa İl Başkanlığı önünde düzenlediği basın toplantısında, parti olarak 11 Temmuzdaki kongreden beri değişik bir süreç yaşadıklarını söyledi. Kongrenin ardından bazı davalar açıldığını ve olağanüstü kongreye gidilmesi konusunda imza kampanyaları düzenlendiğini anımsatan Sünnetçioğlu, İstanbul il örgütünün iftar yemeğiyle başlayan ve daha sonra çeşitli illerde düzenlenen etkinliklerde parti yöneticilerine karşı fiili ve sözlü saldırılar yaşandığını dile getirdi. Ahmet Sünnetçioğlu, mahkemeler sürerken CHP Genel Sekreteri Önder Sav ile yapılan görüşmeleri de basın aracılığıyla takip ettiklerine değinerek, olağanüstü kongre yapmak için imza toplanmasının, partiyi bölmenin yolunu açtığını savundu. Sünnetçioğlu, şunları kaydetti: ''Böyle çift listeli bir kongreye 'kardeş kavgası çıkar' düşüncesiyle başından beri şahsım olarak da karşı çıkmıştım. Biz yıllardır savaş değil barış, tahakküm değil insan hakları ve özgürlükleri savunan kişiler olarak kardeş kavgasını önlemek noktasında her türlü işlemleri ve faaliyetleri yapmış olmamıza rağmen, geldiğimiz noktada burada siyaset yapmanın imkanı kalmamıştır. Genel İdare Kurulu üyelerimiz Ahmet Okur, Osman Mestan ve Hayrünnisa Kökbıyık olarak Saadet Partisi'nden bugün itibarıyla istifa etmeyi uygun gördük.'' -BURSA TEŞKİLATI DA İSTİFA ETTİ- Saadet Partisi Bursa İl Başkanı Hilmi Tanış da kendisiyle birlikte yönetim kurulu üyelerinin büyük çoğunluğunun istifa ettiğini söyledi. Karacabey, Yıldırım, Nilüfer, Kestel, Keles, Mustafakemalpaşa, İznik ilçe yönetimlerinin istifalarını verdiğini dile getiren Tanış, Gemlik, İnegöl, Gürsu, Osmangazi ve Orhangazi ilçe yönetim kurullarından da bazı isimlerin partiden ayrıldığını kaydetti. Tanış, İznik ilçesine bağlı Boyalıca beldesinin Saadet Partili Belediye Başkanı Ali Çil'in de partisine istifasını sunduğunu bildirdi. -GAZİANTEP İL VE İLÇE BAŞKANLARI- Saadet Partisi Gaziantep İl Başkanı Semih Simitçi ve bazı ilçe başkanları partisinden istifa etti. Simitçi, ilçe başkanları ve parti üyeleriyle Saadet Partisi Gaziantep İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, bir yıldan beri sürdürdüğü il başkanlığı görevinden istifa ettiğini bildirdi. Numan Kurtulmuş'un 2008'de genel başkan olmasıyla Türkiye'de siyasetin renginin değiştiğini savunan Simitçi, ''Genel Başkanımız Kurtulmuş'un Saadet Partisi'nden istifa etmesiyle ben de yaptığım istişareler sonucunda Saadet Partisi İl Başkanlığından ayrılıyorum'' dedi. Simitçi, bazı il yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları, ilçe yönetim kurulu üyeleri, kadın kolu başkanı ve üyelerinden de istifa edenlerin olduğunu bildirdi.