Saadet Partisi'nde tek aday Kamalak

T24 - Saadet Partisi'nin 4. Olağan Kongresi Ankara Spor Salonu'nda yapıldı. Kongrede Mustafa Kamalak, genel başkanlık için aday olan tek isim olurken, merhum Necmettin Erbakan'ın kızı Elif ve oğlu Fatih Erbakan'ın kongre salonunda bulunmaması dikkat çekti.



12 Haziran Genel seçimlerinin ardından kongre kararı alan SP, 4. Olağan Kongresini Ankara Spor Salonu'nda topladı. Kongrede, Genel Başkanlık için tek aday SP'nin mevcut Genel Başkanı Mustafa Kamalak oldu. Bu durumda, kayıtlı 822 delegenin olduğu SP'de Kamalak yeniden genel başkan seçildi.

"Terörü Saadet Partisi önler"



Kamalak burada yaptığı konuşmada, "Biz burada ilk 40 yılını büyük bir şanla, şerefle tamamlamış olan Milli Görüş'ü ikinci 40 yıla taşıyacak olan kadroları seçmek üzere bulunuyoruz" dedi.





Erbakan'ın gençlere iki hedef bıraktığını belirten Kamalak, bunlardan birincisinin yeniden büyük Türkiye'yi kurmak, ikinci hedefin ise adil düzeni tesis etmek olduğunu ifade etti. İlk hedeflerinin terörü durdurmak, ikinci hedeflerinin bozuk iktisadi düzeni rayına oturmak, üçüncü görevlerinin eğitim sistemini düzenlemek, dördüncü görevlerinin ise yepyeni bir anayasa yapmak olduğunu belirten Kamalak, terörü "sadece ve sadece milli görüşün önleyebileceğini" savundu.



Diyarbakır'da şehit düşen askerlerin ailelerine başsağlığı dileyen Kamalak, kendi partileri dışında ise hiçbir partinin terörün önüne geçemeyeceğini iddia ederek, SP dışındaki tüm partilerin yönünün Batı olduğunu sözlerine ekledi. Terörü önleyen yolun ise dağdan değil okuldan geçtiğini belirten Kamalak, eğitimin terör üzerinde de etkili olduğunu "Bugünkü milli eğitim sistemi ancak Milli Piyango kadar milli" olduğunu ifade etti. İlkokuldan üniversite son sınıfa kadar Osmanlıcayı eğitim hayatına dahil edeceklerini söyleyen Kamalak, eğitim alanında inanç özgürlüğü konusundaki tüm engelleri kaldıracaklarını belirtti.



Kongre salonunda, çok sayıda partili, iktidar ve muhalefetten milletvekilleri bulunurken, Erbakan'ın ailesinden kızı Elif ve oğlu Fatih Erbakan'ın ise kongre salonuna gelmemesi dikkat çekti.



