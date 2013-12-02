Saadet Partisi'nde silah sesleri

Ankara'da Saadet Partisi genel merkez binası önünde, Orhan T. isimli kişi, tartıştığı partiliyi silahla yaraladı. Fatih Erbakan, silahlı kişinin koruması olduğu iddialarını yalanladı.

Edinilen bilgiye göre, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'nın ardından partililer, genel merkez bahçesindeki camide namaz kıldı.

Orhan T, caminin önünde İstanbul'da ilçe yönetiminde bulunduğu bildirilen Sabri Ülker ile tartıştı.

Orhan T, Sabri Ülker'in ayaklarına silahla 5-6 el ateş etti. Yaralanan Ülker, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olaydan sonra kaçan Orhan T'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Fatih Erbakan'dan basın açıklaması

Fatih Erbakan, avukatı Tan Tahsin Zapata aracılığı ile yaptığı basın açıklamasında silahlı yaralama olayına adı karışan kişinin koruması olmadığını belirtti.

İşte o açıklama:

Bugün bazı sosyal paylaşım sitelerinde Sayın Fatih Erbakan'ın ismi zikredilerek kendisinin koruması olduğu iddia edilen bir kişinin Saadet Partisi Genel Merkezi önünde bir olay gerçekleştirdiği ifade edilmiştir.

Önemine binaen ifade etmek gerekir ki Sayın Erbakan'ın bu isimde bir koruması bulunmamaktadır. Söz konusu olayı gerçekleştiren şahıs Saadet Partisi'nin Etimesgut İlçe Başkanlığını yürütmüş, SP Genel Merkez Tanıtma Birimi'nde görev yapmış ve geçtiğimiz seçimlerde SP'den Ankara Milletvekili

Adayı olmuş bir kişidir.

Yaşanan hadisenin hiçbir şekilde Sayın Erbakan ile bir alakası yoktur.

Özellikle sosyal medyada yayınlanan yazılarda Sayın Erbakan'ın isminin geçmesi uzun süredir devam ettirilen karalama kampanyasının bir parçasıdır.

Yapılan bu karalama kampanyası ile ilgili olarak gerekli hukuki çalışmalar

başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.