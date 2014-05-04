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Politika

Saadet Partisi'nde kongre günü

Saadet Partisi 5. Olağan Kongresi, Atatürk Spor Salonunda başladı. Mustafa Kamalak ile diğer aday Fatih Erbakan taraftarları arasında gerginlik yaşandı

04 Mayıs 2014 13:40

Saadet Partisi 5. Olağan Kongresi, Atatürk Spor Salonunda başladı. Kongrede bin 32 delege oy kullanıyor. Genel Başkanlık için mevcut başkan Mustafa Kamalak ile merhum başbakan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan yarışıyor.   

Fahir Arıkan'ın Hürriyet'te yer alan habere göre, Kongre'de Genel Başkan Mustafa Kamalak alkışlar arasında salona girdi. Partililer, Kamalak’ı “İşte Ordu İşte Komutan” sloganları ile karşıladı. Kamalak ile diğer aday Fatih Erbakan taraftarları arasında gerginlik yaşandı.

Mustafa Kamalak açılış konuşmasında, 30 mart yerel seçimlerinde 2011 genel seçimlerine oranla oylarını artırdıklarını söyleyerek, “Ancak bu artış bizi tatmin edecek düzeyde değil” dedi.

Kamalak ayrıca Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde Saadet Partisi’nin kilit parti konumuna geldiğini savundu.

İlke ve fikirlere göre hareket ettiklerini savunan Kamalak, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde isimlere göre değil savunduğu fikirlere göre karar vereceğiz" dedi. Kamalak'ın konuşması sık sık tezahüratlarla kesildi. 

 

Erbakan: İktidara geleceğiz

 

Kamalak’tan sonra kürsüye çıkan Fatih Erbakan ise yaptığı konuşmada, “Türkiye’nin başkentinden Milli Görüş’ün ikinci 40 yıl harekatını başlatıyoruz” dedi.

Erbakan ayrıca genel başkan seçildiği takdirde önümüzdeki yıl yapılacak genel seçimlerde Meclis'e gireceklerini, sonrasında ise iktidar olacaklarını ifade etti. 

 

Kongreden notlar

 

SP Genel Başkanı Mustafa Kamalak, kongrenin yapıldığı salona büyük bir coşku eşliğinde geldi. Milli Görüşün temsilcisi olarak anons edilen Kamalak, partilileri tek tek selamladı.

Divan oluşumu için teklif yapan Yasin Hatipoğlu başta olmak üzere Yüksek İstişare Kurulu üyelerinin adları sayılınca salonda Fatih Erbakan taraftarları yuhladı. 643 delegenin Divan oluşumu için teklif ettiği liste okundu. Oy çokluğuyla Divan kabul edildi.

Yaşanan gerginlik üzerine Kamalak taraftarları, "Hepimiz kardeşiz", "Başbakan Kamalak" sloganları attı. Bunu üzerine Erbakan taraftarları ise "Fatih Erbakan" sloganları ile karşılık verdi.

Divan Başkanı Birol Aydın, Milli Görüş'ün beşince partisi olarak beşince kongreyi yaptıklarını ifade etti. "Partilerimiz kapatılmasaydı 20. olağan kongre yapılacaktı." diyen Aydın, hukuk dışı yollarla partilerinin kapatıldığını belirterek hedefin ise Milli Görüş'ün kapatılıp yok edilmek istendiğini vurguladı. Aydın, atılan sloganlara karşılık verilmemesini istedi.

Parti yetkili organları için iki ayrı liste oylanacak. Genel Başkan Mustafa Kamalak ve Fatih Erbakan, genel başkanlık için bin 32 delegeden oy isteyecek.

 

 

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