Saadet Partisi'nde kongre ertelendi

Saadet Partisi'nde ekim ayında yapılması planlanan olağan kongre, yerel seçimlere odaklanmak için seçim sonrasına ertelendi.

Partinin Genel İdare Kurulu ve Başkanlık Divanı toplantılarında gerçekleştirilen yoğun istişarenin ardından ekim ayında yapılması planlanan olağan kongrenin seçimin ardından yapılmasına karar verildi.

Parti yetkililerinde "alelacele yapılacak bir kongreyle, Mart ayında gerçekleştirilecek olan yerel seçime gitmenin faydalı olmayacağı" kanaati oluştuğu belirtilirken; bu çerçevede kongrenin yerel seçimin ardından veya 2019'un sonbahar aylarında yapılmasına karar verildiği kaydedildi.

Karamollaoğlu'ndan yerel seçim talimatı

Öte yandan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da teşkilatlara, seçimlere hazırlık ile aday belirleme çalışması yapmaları talimatını verdi. Karamollaoğlu, partililerden ayrıca teşkilatlarda üye sayısını artırmalarını, bu kapsamda gençlere ağırlık vermelerini ve teşkilatları canlandırmalarını istedi.