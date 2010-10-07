-SAADET PARTİSİ'NDE İSTİFALAR SÜRÜYOR ANKARA (A.A) - 07.10.2010 - Saadet Partisi Ankara İl Başkanı Mustafa Çetin, dört il başkan yardımcısı ve bazı ilçe başkanları partideki görevlerinden istifa etti. Çetin, genel merkezde düzenlediği basın toplantısında, farklı zamanlarda partide farklı görevlerde bulunduğunu, ancak gelinen süreçte büyük bir üzüntü içinde görevinden istifa ettiğini açıkladı. Ankara İl Başkanlığı'nın başarılı çalışmalara imza attığını, kentte Saadet Partisi'nin oy oranını yükselttiğini ifade eden Çetin, bugün ise, ''yuvamız'' dedikleri il binasına güvenlik güçlerinin yardımı olmadan giremez hale geldiklerini ileri sürdü. Bu durumun kendilerini gönülden yaraladığını kaydeden Çetin, ''Bu şartlarda bu partide siyaset yapma imkanı olmadığını gördük. Evini terk eden bir baba, anne hangi duygular içerisindeyse biz de o duygular içindeyiz. Bu evlat, bizim evladımız. Bu parti bizim davamız ama onu ortadan ikiye bölerek, illaki almak istemiyoruz'' dedi. Çetin, genel başkanlıktan istifa eden Numan Kurtulmuş'un sözlerini de hatırlatarak, il başkanlığından bir kalem dahi almadan yalnızca ceketini alarak çıktığını ifade etti. Milli Görüş çizgisinden ve medeniyet davalarından asla vazgeçmediklerini vurgulayan Çetin, ''Numan Kurtulmuş ile birlikte hareket etmek üzere bu basın açıklamasını yapıyoruz. Sayın Genel Başkan ile birlikte yeni bir oluşumun içinde devam etmeyi düşünüyoruz'' diye konuştu. Yaşanan gelişmeler nedeniyle kendisine, ''İkinci bir AKP davasına mı dönüşüyor?'' diye sorulduğunu ifade eden Çetin, ''Böyle bir inancımız olsaydı, bugün ben AKP'de olurdum. Gömleğimizi çıkarmadık, gömleğimizin yırtılmasına da müsaade etmiyoruz. Bir de kaftan giydik, dimdik yolumuza devam ediyoruz. Bugünden itibaren partimizden ve görevimizden istifa ediyoruz. Numan Bey'le yolumuza devam etmek istiyoruz'' açıklamasında bulundu. Çetin kendisinin yanı sıra Ankara İl Başkan Yardımcıları Maksut Yücegöğ, Kazım Sezen, Mehmet Eser ve Engin Topbaş ile Ayaş, Gölbaşı, Haymana, Keçiören, Nallıhan, Pursaklar, Sincan, Beypazarı, Altındağ ve Mamak ilçe başkanları ile Çankaya ve Kazan ilçe yönetimi, Ankara il Gençlik Kolları Başkanı, Çankırı'nın Kalfat Belde Başkanı ve bazı Ankara İl Yönetim Kurulu üyelerinin de istifa ettiğini bildirdi.