Saadet Partisi'nde 'Fırat Kalkanı' çatlağı: Suriye operasyonu yanlış, Türkiye zarar görür

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP'yi kuran çekirdek kadronun içinde yetiştiği Milli Görüş hareketinin siyasal örgütlenmesi olan Saadet Partisi'nden (SP) Suriye'de başlatılan sınır ötesi harekâta sert eleştiriler yöneltildi. SP Yüksek İstişare Konseyi Başkanı ve eski İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk, "Türkiye'nin, ABD ve İsrail eliyle 3. dünya savaşının tetiklendiği bir operasyonun içinde yer aldığını" savundu. Adını anmadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine gönderme yaparak "Tahammülümüzün sonuna geldik... Çocuğa söyleseniz inanmaz" diyen Asiltürk, "başka ülke topraklarına paldır küldür girilemeyeceğini" söyledi. Asiltürk, "Millete, çok büyük bir tehlile altındayız, demek yanlış olur. İktidar bu konuda yanlış davranıyor. Bütün Türkiye'nin zararına olabilir, çok büyük badirelere sebep olabilir" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak ise, Cerablus operasyonunu desteklediklerini belirterek, “Her ülke kendi sınırlarını korumak mecburiyetindedir. Şanlı ordumuza destek verip, dua etmeliyiz” ifadesini kullanmıştı.

TV 5 canlı yayınına bağlanan Asiltürk'ün açıklamaları şöyle:

“Burada yapılan olay ( Suriye’ye müdahale kasteldilmekte) ABD ve İsrail ile birlikte üçüncü dünya savaşını giden yolun fitilini ateşlemektir. Bu bölge çok geniş bir alanı kapsamaktadır. Tüm Ortadoğu üçüncü dünya savaşına gidiyor. Kim istiyor bunu? ABD istiyor, İsrail istiyor . Buna karşı olan Rusya var ,İran var Şangay Beşlisi var. Bu güçleri de karşımıza alıyoruz.Bundan sonra ne olacağını….Hamaset kurumlarıyla bir yere gidilmez. Öyle olur,böyle olur demekle bu işler olmaz. Onlar düşünsün bunu demekle de olmaz. Elbette biz düşünmeliyiz bunu. Bu durum üçüncü dünya savaşının tetiklediği bir operasyonun içinde yer almaktır. Bunun Türkiye’ye ne getireceğini herkes sonradna görecek. Daha önce bazı ikazlarda bulunmuştum. O zaman bazı kimseler itirazlarda bulunmuştu. Sonradan haklılığına ortaya çıkmıştı. Bizim bu ortamda tarafsız ancak kendimizi koruyacak bir strateji takip etmemiz gerekirdi. İŞİD Türkiye’yi tehdit falan da etmiyor. Zaten gerekli yanıtlar da verilmektedir. Çok büyük tehlike altındayız demek te yanlış olur. Bu örgüt ABD,İsrail ve Avrupa Birliği tarafından destekleniyor. Şimdi biz bunlarla birlikte bir operasyona giriyoruz. Bak bu yanlıştır. Kimseyi de itham etmiyorum ama Hükümet bu konuda çok yanlış davranıyor. Ülkeye büyük badirelere sokacak sonuçlar doğurabilir. Çok dikkatli hareket etmeliyiz. Bir başkasının topraklarına müdahale böyle kolay olmamalı. Sınırımızın içine şöyle bir iki tane füze düştü diye…Çocuklara söyleseniz kabul etmez. Türkiye’nin şuanda içinde bulunduğu durum çok kritiktir. Ortadoğu’da,Amik Ovası’nda. Peygamber Efendimizin bildirdiği büyük bir çatışmaya bizi götürüyor. Türkiye burada kendini ne kadar koruyabilirse o…Türkiye mutlaka kendini bu operasyonun dışında tutmalıdır. Allah yardımcımız olsun."

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