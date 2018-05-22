Saadet Partisi'nde CHP kontenjanından aday gösterilen isimler kimler?

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24 Haziran öncesinde ortak cumhurbaşkanı adayı çıkarmak için görüşmeler yürüten ancak başarılı olamayan CHP ile Saadet Partisi, milletvekili listelerinde ise işbirliğine gitmeyi başardı. Saadet Partisi’nin belirlediği 6 isim, CHP listelerinden aday gösterildi.

Saadet Partisi’nin TBMM’de grup kurmasına olanak sağlamak adına CHP, Prof. Dr. Cihangir İslam’ı İstanbul 3. bölge 9. sıradan, Saadet Partisi Sivas Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Emre’yi İstanbul 1. bölge 11. sıradan, Ahmet Yıldız’ı Kayseri 2. sıradan, Saadet Partisi Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Abdülkadir Karaduman’ı Konya 2. sıradan ve Abdülkadir Çelebi’yi de Trabzon 2. sıradan milletvekili aday listesine koydu.

Adalet Yürüyüşü'nde Kılıçdaroğlu'nun doktorluğunu yapmıştı

Prof. İslam, CHP’nin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlattığı Adalet Yürüyüşü’ne de katılmış ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kişisel doktorluğunu yapmıştı.

Saadet Partisi, Has Parti ve Mazlumder’in kurucuları arasında yer alan Prof. İslam, son olarak KHK'yla çıkarılması öncesinde de 1990'lı yıllarda 3 kez görüşleri nedeniyle üniversiteden uzaklaştırılmış, sonrasında yargı kararıyla geri dönmüştü.

İslam, aynı zamanda da 18 Nisan 1999 seçimlerinde Fazilet Partisi İstanbul Milletvekili olarak girdiği parlamentoda başörtüsüyle yemin etme girişimi üzerine milletvekilliği ve vatandaşlığı düşürülen Yeni Akit gazetesi yazarı Merve Kavakçı ile 2010 yılında yaptıkları ve bir sene önce de karşılıklı olarak anlaşarak bitirdikleri evliliğin ardından kamuoyunda yaygın olarak duyulan bir hekim. Eski Aile Bakanı Ayşenur İslam'ın eşi olan kardeşi Dr. Bahadır İslam da, Gazze'ye yardım götürürken İsrail'in kanlı saldırısına uğrayan Mavi Marmara gemisinde bulunuyordu.

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