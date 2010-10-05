T24 LogoT24 Logo
Politika

SAADET PARTİSİ'NDE AYRILIKLAR SÜRÜYOR ERZURUM (A.A)

05 Ekim 2010 15:29

-SAADET PARTİSİ'NDE AYRILIKLAR SÜRÜYOR ERZURUM (A.A) - 05.10.2010 - Saadet Partisi Erzurum İl Yönetimi ve 16 ilçe teşkilatındaki üyeler toplu istifa etti. İl Başkanı Teoman Kümbet, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, 11 Temmuzdaki kongreden bu yana yaşanan gelişmeler nedeniyle artık Saadet Partisi'nde siyaset yapma imkanı kalmadığını belirterek, daha fazla çatışmaya, kırgınlıklara ve anlamsız zaman kaybına vesile olmamak için Erzurum İl Yönetimi ve 16 ilçe teşkilatı olarak istifa etme kararı aldıklarını bildirdi. Zor bir karar verdiklerini ifade eden Kümbet, ''Kaç yıllık emeğimizi elimizin tersi ile bir kenara bırakıyoruz ama şundan emin olun ki öz evladının onarılmaz yaralar almasını istemeyen bir öz annenin tavrı ile hareket ediyoruz. Camiamızın, şerefli geçmişini lekeleyecek, enerjisini tüketecek bir sürü tartışmasının sürüp gitmesini, aynı inancı paylaşan kardeşlerimizin kardeşlik hukukunu zedeleyecek bir kavga ve çatışma ortamına sürüklenmesini istemiyoruz'' şeklinde konuştu. Saadet Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Cemalettin Hınıslıoğlu da partide yaşanan gelişmeleri üzüntüyle takip ettiğini söyledi. Makam ve mevki heveslisi olmadıklarını ifade eden Hınıslıoğlu, ''Milletimiz için hayırlı olmasını dileyerek partimizden istifa etme kararını aldık'' dedi. Bu arada Genel Başkan Numan Kurtulmuş'un istifasının ardından toplu istifa eden il teşkilat sayısı 6'ya ulaştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24