-SAADET PARTİSİ'NDE AYRILIKLAR SÜRÜYOR ERZURUM (A.A) - 05.10.2010 - Saadet Partisi Erzurum İl Yönetimi ve 16 ilçe teşkilatındaki üyeler toplu istifa etti. İl Başkanı Teoman Kümbet, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, 11 Temmuzdaki kongreden bu yana yaşanan gelişmeler nedeniyle artık Saadet Partisi'nde siyaset yapma imkanı kalmadığını belirterek, daha fazla çatışmaya, kırgınlıklara ve anlamsız zaman kaybına vesile olmamak için Erzurum İl Yönetimi ve 16 ilçe teşkilatı olarak istifa etme kararı aldıklarını bildirdi. Zor bir karar verdiklerini ifade eden Kümbet, ''Kaç yıllık emeğimizi elimizin tersi ile bir kenara bırakıyoruz ama şundan emin olun ki öz evladının onarılmaz yaralar almasını istemeyen bir öz annenin tavrı ile hareket ediyoruz. Camiamızın, şerefli geçmişini lekeleyecek, enerjisini tüketecek bir sürü tartışmasının sürüp gitmesini, aynı inancı paylaşan kardeşlerimizin kardeşlik hukukunu zedeleyecek bir kavga ve çatışma ortamına sürüklenmesini istemiyoruz'' şeklinde konuştu. Saadet Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Cemalettin Hınıslıoğlu da partide yaşanan gelişmeleri üzüntüyle takip ettiğini söyledi. Makam ve mevki heveslisi olmadıklarını ifade eden Hınıslıoğlu, ''Milletimiz için hayırlı olmasını dileyerek partimizden istifa etme kararını aldık'' dedi. Bu arada Genel Başkan Numan Kurtulmuş'un istifasının ardından toplu istifa eden il teşkilat sayısı 6'ya ulaştı.