Saadet Partisi'nden kadınların rahat seyahati için 'pembe metrobüs' isteği!

T24 - Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Selman Esmerer, kadınların rahat seyahat edebilmesi için "pembe metrobüs" istedi. Esmerer'in önerisine göre her 3-4 araçtan sonra 1 adet pembe renkli metrobüs sefere konulacak. Bu durumda isteyen kadın yolcular normal seferdeki araçlarla, isteyen ise pembe renkli metrobüsü tercih ederek seyahat edebilecek.

HaberTürk'te yer alan habere göre; Selman Esmerer açıklması şöyle: "Toplu taşıma hizmetlerindeki kalite, özellikle trafik probleminin yoğun olarak yaşandığı İstanbul'umuz için tartışılmaz önemi olan bir konudur. Toplu taşıma sistemi içerisinde metrobüs hattı, hayata geçirildiği günden beri çoğu İstanbullu için önemli bir ulaşım aracı olarak tercih edilmektedir.



Metrobüs'ü tercih eden İstanbullu kadın hemşehrilerimizin, araçlardaki yoğunluktan dolayı yaşadıkları sıkıntılar, genellikle hoş olmayan tartışmaları da beraberinde getirmektedir.

Gidecekleri yere yetişme telaşı içinde, mecburen dolu araçlara binmek zorunda kalan bayan yolcular, hamile, çocuklu veya yaşlı oldukları halde, nefes almanın zor olduğu, itiş-kakışların yaşandığı bu araçlarla bazen istemeye istemeye seyahat etmek durumunda kalıyorlar. Kimi zaman kendisini insan zanneden ahlaksızlar tarafından, kadınlık zerafet ve onurunu ayaklar altına alan taciz vakalarının yaşanması da bu durumu daha vahim noktalara taşımaktadır.

Bu tarz sıkıntıların aşılması adına teklifimiz; her 3-4 araçtan sonra 1 adet pembe renkli metrobüsün sefere konulmasıdır. Bu durumda isteyen kadın yolcular normal seferdeki araçlarla, isteyen ise pembe renkli metrobüsü tercih ederek seyahat edebileceklerdir. Bu uygulama kadınların, yukarıda ifade ettiğimiz olumsuz seyahat koşullarını, asgariye indirecek ve huzurlu bir yolculuk etme imkanı sağlayacaktır.

Adına bakanlık kurup, hayat şartlarının kendilerine dayattığı, maddi- manevi zorlukları hafifletmeye çalıştığımız kadınlarımız için, İstanbul'da yapılacak bu uygulama bir "pozitif ayrımcılık" yaklaşımı olarak eminiz ki toplumun bütün kesimleri tarafından desteklenecektir.

Biz, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı olarak, bu konuyu Meclis üyelerimizin girişimleriyle, Büyükşehir Belediyesi meclisinin gündemine taşıyacak ve hayata geçmesi için gereken çalışmaları sonuna kadar yapacağız.

Bu talebimizden sonra belki birileri bizi hala, soğuk savaş mantığı çerçevesinde, dünyanın farklı coğrafyalarına göndermek için yer arayacaklardır. Onlara tavsiyemiz boşuna uğraşmamalarıdır. Bu dünya var oldukça, insanımız için doğrular ne ise bizler, onları söylemeye devam edeceğiz ve en kısa zamanda iktidar olduğumuzda bu güzellikleri insanımız için uygulamaya koyacağız.

Unutulmamalıdır ki Milli Görüşçüler bu vatanın asli unsurlarıdır. Toplumu kamplara ayırmanın olumsuzluklarının hala farkına varamayanlar, katı ideolojik düşünce yapısından kurtulup, Allah tarafından şefkat ve merhamet timsali olarak yaratılan kadınlarımızın, bu yaşadıkları olumsuzlukların sonuçlarını, insani açıdan değerlendirirlerse, teklifimizin ne manaya geldiğini daha iyi anlayacaklardır."