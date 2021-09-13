Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Asiltürk ve eşinin bilinçlerinin açık olduğu, oksijen desteğiyle tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Saadet Partisi, Asiltürk'ün sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Partiden yapılan açıklamada, Asiltürk'ün bugün İstanbul'da zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı nedeniyle rahatsızlandığı, Ankara'ya getirilerek tedavi altına alındığı belirtildi.

Doktorların gerekli tüm müdahaleleri yaptığı kaydedilen açıklamada, "Camiamız müsterih olsun, hamdolsun sağlık durumu şu an iyi durumdadır. Duamız ve temennimiz en kısa sürede tedavi sürecinin tamamlanarak taburcu olmasıdır" ifadelerine yer verildi.