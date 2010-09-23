-SAADET PARTİSİ: YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICI ANKARA (A.A) - 23.09.2010 - Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Esengün, ''Gelinen bu nokta bize göre yeni bir dönemin hayırlı başlangıcı olacaktır'' dedi. Esengün, parti genel merkezinde düzenlenen Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 75 kişilik GİK'e 68 kişinin katıldığını ve ittifakla, görüş birliğiyle bazı kararlar alındığını söyledi. Esengün, alınan kararlarla ilgili şu bilgileri verdi: ''Partimiz, 11 Temmuz 2010 tarihinde 'iktidara yürüyüş kongresini' gerçekleştirmiş ve yetkili organların seçimi tamamlanmıştır. Sayın Genel Başkanımız Numan Kurtulmuş'un kullandığı dil ve üslup, ortaya koyduğu performans ve öncülük ettiği ilkeli siyaset, partimizi bir derlenme ve toparlanma adresi ve milletimizin umudu haline getirmiştir. Hal böyleyken kongre salonunda meydana getirilen kargaşalar, hemen sonrasında başlatılan yaygın saldırı ve tahrik, delegeler üzerinde her türlü baskıyla imza toplama faaliyetleri, mahkemelerde 14 adet dava açılması, iftar programlarında yaptırılan çirkin saldırılar ve baskınlar camiamızı derinden yaralamıştır. En sonunda 22 Eylül 2010 günü siyasi tarihimizde bir ilk olarak kayyum atanması ile karşı karşıya kalınmıştır. Partimiz aleyhine açılan davada verilen bu karar, Türkiye'de siyaset kurumunun zayıflatılmasına neden olabilecek bir uygulama ve hukukun siyasallaştırılmasının bir örneğidir. Gelinen bu nokta bize göre yeni bir dönemin hayırlı başlangıcı olacaktır. Biz GİK olarak, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da çalışmalarımızı Sayın Genel Başkanımızın öncülüğünde sürdürmeye kararlıyız. Bu konuda Genel Başkanımızın yapmakta olduğu geniş istişarelerin ardından alınacak kararların milletimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Sonuna kadar Genel Başkanımızın yanında birlik ve beraberlik içinde olduğumuzu kamuoyuna saygılarımızla arz ediyoruz.'' Bir gazetecinin, ''(Yeni bir dönemin hayırlı başlangıcı) şeklindeki açıklamanızı yeni parti kurulması şeklinde mi anlamalıyız?'' sorusuna Esengül, ''Bütün bu soruların cevabı istişarelerin sonunda açıklanacak. İstişare bitmeden bir açıklama yapmamız erken olur. İstişarelerin sonucunda sorularınız da cevap bulacaktır. Milletimizin hayrına en uygun karar neyse o karara varacağız'' dedi. -ERBAKAN-KUTAN GÖRÜŞMESİ- Öte yandan, eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan ile Saadet Partisinin eski Genel Başkanı Recai Kutan'ın, Erbakan'ın Balgat'taki evinde biraraya geldiği öğrenildi.