Saadet Partisi video hazırladı: Türkiye'de pandemi Bir Başkadır

Saadet Partisi, Netflix'te yayınlayan ve ses getiren "Bir Başkadır" dizisine uyarlayarak pandemi videosu yayınladı. "Türkiye'de pandemi bir başkadır" başlığı ile yayınlanan videoda, Türkiye'de Koronavirüs vakasının ilk görüldüğü mart ayından itibaren hükümetin salgınla mücadeleyi iyi yönetemediği vurgulandı.

Yayınlanan video, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun, "Gördüğümüz tablo maalesef hiç açıcı değil. Zira bugün ülkemizde ülkeyi yönetmeye hevesli ancak yönetmenin getirdiği sorumluluğu tam olarak hissetmeyen yönetme kapasitesi düşük bir iktidar var karşımızda" sözleriyle sona erdi.

Saadet Partisi'nin hazırladığı video şöyle: