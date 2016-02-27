Saadet Partisi: Terör noktasında tüm desteğimizle hükümetin yanındayız

Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak, "Terör noktasında, Türkiye'ye verilmek istenen mesajı yırtıp atma noktasında, tüm desteğimizle hükümetin yanındayız" dedi.

Kamalak, Başkent Öğretmenevi'nde düzenlenen partinin il teşkilatları istişare toplantısında yaptığı konuşmada, "İçinde yaşadığımız dünyada maalesef huzur ve barış bir türlü tesis edilememektedir. O nedenle bu yılki Erbakan Haftası etkinliklerinin ana teması, 'savaş değil, barış. Çatışma değil, diyalog' olarak belirlenmiştir" diye konuştu.

"İslam birliğinin kurulmasının şart olduğunu" savunan Kamalak, "Müslümanlar olarak duygu anlamında, fikir anlamında, ekonomik ve siyasal güç anlamında işbirliği içinde olmalıyız. Daha bir acının yarasını saramadan, yeni bir acıyla sarsılıyoruz. Milletimizi derinden sarsan bu menfur saldırıları, milli görüş camiası olarak nefretle lanetliyoruz" dedi.

"Türkiye, bu karanlık dönemi de atlatacaktır"

Türkiye'de bir korku imparatorluğunun oluşturulmaya çalışıldığını savunan Kamalak, tarihi geçmişi ve engin tecrübelere sahip Türkiye'nin bu karanlık dönemi de atlatacağını dile getirdi.

Terörün arkasındaki üst aklın, finansal desteğin ve küresel güçlerin cesurca deşifre edilmesi durumunda Saadet Partisi olarak, tüm güçleri ile iktidarın yanında olacaklarını vurgulayan Kamalak, "Terör noktasında, Türkiye'ye verilmek istenen mesajı yırtıp atma noktasında tüm desteğimizle hükümetin yanındayız. İki milyarlık İslam alemi olarak, küresel emperyalizmin, ırkçı siyonizmin oyuncağı olmaya mecbur değiliz. Tüm insanlığı yaşadığımız zulüm dünyasından kurtarmalıyız. Bu aziz millet, bunu gerçekleştirecek inanç, azim ve kararlılığa sahiptir" değerlendirmesini yaptı.