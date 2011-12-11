-Saadet Partisi Suriye'ye barış heyeti gönderiyor SAKARYA (A.A) - 11.12.2011 - Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak, Suriye'de yaşanan olayların ardından, İslam ülkelerinin seçkin akil insanlarından oluşan bir heyeti, Suriye'ye göndereceğini açıkladı. Heyetle ilgili olarak görüşmeler devam ederken, oluşturulması planlanan heyette İslam devletlerinde yaşayan seçkin ve akil insanların yer alacağı bildirildi. Partisinin Sakarya 4. Olağan İl Kongresi'ne katılan Genel Başkan Prof. Dr. Mustafa Kamalak, kongre sonrasında gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Suriye'de yaşanan olayları üzücü olarak nitelendiren Kamalak, bunu önlemek için bir çalışma başlattıklarını söyledi. Suriye'de yaşanan olayların kabul edilemeyeceğini ve bunun biran önce durdurulması gerektiğine işaret eden Kamalak, İslam ülkelerinin seçkin akil insanlarından oluşan bir heyeti, Suriye'ye göndereceklerini açıkladı. Mustafa Kamalak, barış heyetini oluşturmak için görüşmelerin devam ettiğini ifade ederek, ''Biz feryat ediyoruz. Ey Müslümanlar diyoruz, Rab'bimiz bir, kitabımız bir, Peygamberimiz bir, kıblemiz bir. Bakıyoruz ama birlik içinde Müslümanlar birbirini öldürüyor. İki tarafın elindeki silahlar emperyalistlere, akan kan ise Müslümanlara ait'' dedi. Suriye'de yaşanan olayların emperyalist güçlerin işine geldiğini öne süren Kamalak, ''Buna karşılık emperyalizmin kasası doluyor. Çünkü bu silahlar bedavaya verilmiyor. Bu konuyla ilgili olarak İran'da da bir görüşmemiz oldu. Biz 40 yıldır şunu söylüyoruz; İslam ülkeleri kendi aralarındaki ihtilafları kendileri çözmelidir. Haçlıları buraya karıştırmamalıdır. Haçlılar buraya girdiği takdirde mutlaka kan akıtıyor, kıyım yapıyor'' diye konuştu. Kamalak, zulmün her türlüsüne karşı olduklarını da belirterek, ''Biz istiyoruz ki Irak'ta daha önce yaşanılan aynı zulüm, aynı acı Suriye'de de olmasın. Heyeti kurmak için görüşmelerimiz devam ediyor. Heyet, İslam devletleri arasından akil olan, etkinliği olan seçkin kimselerden oluşacaktır'' dedi.