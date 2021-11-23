Saadet Partisi Sözcüsü Aydın: Artık hokkabazlık işe yaramıyor

Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, ekonomik gelişmelere dair açıklamalarda bulunarak, "Artık hokkabazlık işe yaramıyor. Bunu görüyorsunuz. Hiçbir algı operasyonu, sizin minareyi çaldığınız gerçeğini değiştirmemektedir" dedi.

Aydın, "İktidarda bulunanların söylemlerine baktığımız zaman gördüğümüz manzara şudur; çaldıkları minareye kılıf uydurma devrine ve telaşına düşmüşlerdir" ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın'ın sözleri şöyle: "İtiraz ettiğimiz şey minarenin çalınışınadır" "Yaşadığımız bunca şey karşısında, iktidarda bulunanların söylemlerine baktığımız zaman gördüğümüz manzara şudur; çaldıkları minareye kılıf uydurma devrine ve telaşına düşmüşlerdir Biz, hazırladığınız kılıfın, renginin, ebatının ne olduğuyla ilgili değiliz. Bu kılıf yünden mi, pamuktan mı, mavi mi, kırmızı mı ne bizi ne de vatandaşımızı ilgilendiriyor. Bizi ilgilendiren ve bizim muhalif olduğumuz, itiraz ettiğimiz şey minarenin çalınışınadır"

"İstediğiniz kadar ‘borç, faiz, dış güçler, kurtuluş savaşı' teranelerini okuyun"

Birol Aydın, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomik gidişatı ‘ekonomik kurtuluş savaşı' gibi söylemlerle tanımlamasına tepki göstererek şöyle konuştu:

"Hal böyle olunca çarşı pazarın durumu ortadayken, dövizin bu ara piyasayı derinden sarstığı hal içselleştirir ve yaşanırken, sizin ‘borç, faiz, dış mihraklar, yeni kurtuluş savaşı' söylemlerinizin de hiçbir anlamı kalmadı.

İstediğiniz kadar ‘borç, faiz, dış güçler, kurtuluş savaşı' teranelerini okuyun durun. İşte çarşı, işte pazar, işte 20 yılın sonunda ülkenin geldiği durum ortadadır."